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Рідкісний вінтажний спорткар зірки Голлівуду пішов з молотка за ціною понад $600 000 (фото)

Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1970, ніколас Кейдж, авто Ніколаса Кейджа
Фото: Barrett-Jackson | Plymouth Barracuda 1970 року належав Ніколасу Кейджу

Випущено 652 Plymouth Barracuda 1970 року з 7,0-літровим 425-сильним V8 Hemi. Авто Ніколаса Кейджа відреставровано до ідеального стану.

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У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Plymouth Barracuda 1970 року. За старовинний спорткар віддали 605 000 доларів — як за новий Ferrari SF90 Stradale. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Plymouth Barracuda 1970, Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda, ніколас Кейдж, авто Ніколаса Кейджа Fullscreen
Випущено лише 652 Plymouth Barracuda Hemi
Фото: Barrett-Jackson

Настільки висока ціна Plymouth Barracuda зумовлена кількома факторами. По-перше, він раніше належав Ніколасу Кейджу. Актор відомий своєю колекцією рідкісних і дорогих ретро-авто, яка в різний час включала вінтажні Ferrari, Lamborghini, Bugatti, а також Aston Martin Джеймса Бонда.

салон Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1970, ніколас Кейдж, авто Ніколаса Кейджа Fullscreen
Спорткар відреставрований до ідеального стану
Фото: Barrett-Jackson

По-друге, Ніколас Кейдж відреставрував Plymouth Barracuda 1970 року до ідеального стану. Автомобіль має вигляд як новий. Він оснащений спортивними сидіннями і передніми дисковими гальмами.

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По-третє, перед нами — рідкісна заряджена версія Plymouth Barracuda Hemi. У 1970 році випустили тільки 652 таких авто з величезним 7,0-літровим V8 під капотом. З 4-ступінчастою автоматичною КПП спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути швидкість близько 240 км/год.

двигун хемі 1970, Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1970, ніколас Кейдж, авто Ніколаса Кейджа Fullscreen
Під капотом встановлено 7,0-літровий 425-сильний V8 Hemi
Фото: Barrett-Jackson

Plymouth Barracuda Hemi зараз дуже цінуються колекціонерами. Їхня вартість зараз становить щонайменше 300 000 доларів.

До слова, на цьому ж аукціоні за $1,1 мільйона продали й ексклюзивний Lamborghini Дональда Трампа.

Також Фокус розповідав, що з молотка пішов тюнінгований BMW Майкла Джордана.