Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Ексклюзивне авто Дональда Трампа пішло з молотка за $1,1 мільйона (фото)

авто Дональда Трампа, Дональд Трамп, Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo VT Roadster
Фото: Barrett-Jackson | Lamborghini Diablo Дональда Трампа продали за 1,1 мільйона доларів

Lamborghini Diablo Дональда Трампа оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 492 к.с. Суперкар здатний розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 325 км/год.

Related video

У США на аукціоні Barrett-Jackson продали суперкар Lamborghini Diablo 1997 року. Кабріолет побудували за індивідуальним замовленням Дональда Трампа. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.

авто Дональда Трампа, Дональд Трамп, Lamborghini Diablo, Lamborghini Diablo VT Roadster Fullscreen
Дональд Трамп володів суперкаром з 1997 по 2002 рік
Фото: Barrett-Jackson

За авто Дональда Трампа віддали 1,1 мільйона доларів, хоча, як правило, такі кабріолети Lamborghini Diablo VT Roadster приблизно вдвічі-втричі дешевші.

Важливо
Справжній ексклюзив: в Україні виявили рідкісний позашляховик Lamborghini 80-х (фото)
Справжній ексклюзив: в Україні виявили рідкісний позашляховик Lamborghini 80-х (фото)

Суперкар Lamborghini Дональда Трампа пофарбували в особливий синій колір, який не був доступний для стандартного Diablo. Його салон оздоблено чорно-білою шкірою, а на кузові з'явилася пам'ятна табличка Donald Trump 1997 Diablo. Оснащення авто охоплює антикрило, клімат-контроль і акустику Alpine.

Lamborghini пофарбований в особливий синій колір Fullscreen
Lamborghini пофарбований в особливий синій колір
Фото: Barrett-Jackson
Оснащення включає опційне антикрило Fullscreen
Оснащення включає опційне антикрило
Фото: Barrett-Jackson
Салон оздоблений чорно-білою шкірою Fullscreen
Салон оздоблений чорно-білою шкірою
Фото: Barrett-Jackson
Суперкар оснащений 492-сильним V12 Fullscreen
Суперкар оснащений 492-сильним V12
Фото: Barrett-Jackson
Lamborghini пофарбований в особливий синій колір
Оснащення включає опційне антикрило
Салон оздоблений чорно-білою шкірою
Суперкар оснащений 492-сильним V12

Lamborghini Diablo VT Roadster оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 492 к.с. і повним приводом. З 5-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 325 км/год.

Дональд Трамп володів Lamborghini Diablo з 1997 по 2002 рік. Після цього у авто було ще два власники. Суперкар чудово зберігся, а його пробіг становить 24 831 км.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні за 100 000 доларів продали тюнінгований BMW Майкла Джордана.

Також ми писали, що старий 26-річний Subaru пішов з молотка за ціною нового Porsche 911.