Ексклюзивне авто Дональда Трампа пішло з молотка за $1,1 мільйона (фото)
Lamborghini Diablo Дональда Трампа оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 492 к.с. Суперкар здатний розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 325 км/год.
У США на аукціоні Barrett-Jackson продали суперкар Lamborghini Diablo 1997 року. Кабріолет побудували за індивідуальним замовленням Дональда Трампа. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.
За авто Дональда Трампа віддали 1,1 мільйона доларів, хоча, як правило, такі кабріолети Lamborghini Diablo VT Roadster приблизно вдвічі-втричі дешевші.Важливо
Суперкар Lamborghini Дональда Трампа пофарбували в особливий синій колір, який не був доступний для стандартного Diablo. Його салон оздоблено чорно-білою шкірою, а на кузові з'явилася пам'ятна табличка Donald Trump 1997 Diablo. Оснащення авто охоплює антикрило, клімат-контроль і акустику Alpine.
Lamborghini Diablo VT Roadster оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 492 к.с. і повним приводом. З 5-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 325 км/год.
Дональд Трамп володів Lamborghini Diablo з 1997 по 2002 рік. Після цього у авто було ще два власники. Суперкар чудово зберігся, а його пробіг становить 24 831 км.
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