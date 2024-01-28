Справжній ексклюзив: в Україні виявили рідкісний позашляховик Lamborghini 80-х (фото)

Випущено лише 328 рамних позашляховиків Lamborghini LM002. Автомобіль оснащений потужним двигуном V12 від знаменитого суперкара Countach.

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У Києві сфотографували дуже рідкісний Lamborghini LM002. В Україні зареєстровано лише два таких позашляховики. Знімки авто з'явилися на сторінці supercars_ua в Instagram.

Позашляховик Lamborghini LM002 — предок кросовера Urus. Модель є раритетом не тільки в нашій країні, адже загалом з 1986 до 1993 року випущено лише 328 таких авто. Зараз їхня ціна стартує з 300 000 євро.

Позашляховик оснащений двигуном V12 від Lamborghini Countach Фото: supercars_ua

Нетипову для Lamborghini модель спочатку створювали для американської армії, але вона програла тендер позашляховику HMMWV. Пізніше невеликі партії машин придбали армії Лівії та Саудівської Аравії.

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Рамний позашляховик Lamborghini LM002 важить 2,7 тонни. Під капотом стандартної моделі встановлено 5,2-літровий 450-сильний V12 від культового суперкара Lamborghini Countach.

З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 7,7 с, а максимальна швидкість становить 210 км/год. Повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуванням диференціалів.

Випущено лише 328 Lamborghini LM002 Фото: supercars_ua

Втім, не виключено, що конкретно цей позашляховик належить до ще більш рідкісної лімітованої серії Lamborghini LM Americana. Загалом випущено лише кілька таких авто з потужнішим 5,8-літровим мотором на 495 сил.

До речі, нещодавно в Україні з'явився новий кросовер Lamborghini Urus з яскравим тюнінгом.

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