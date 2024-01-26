В Італії знайшли невідомий розкішний Hummer із дизайном як у Jeep Grand Cherokee (фото)

Позашляховик Hummer H1 T-REX відрізняється нестандартним обтічним дизайном і розкішним салоном. Під капотом авто встановлено 6,5-літровий турбодизель.

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В Італії виявили унікальний позашляховик Hummer 2000 року. У нього дуже нетиповий дизайн і розкішний салон. Про авто розповіли на сайті Classic Number.

Дизайн виконаний у дусі Jeep Grand Cherokee

Цей Hummer T-REX (саме так називається позашляховик) представили на Женевському автосалоні 2000 року. Його розробила італійська компанія Coggiola. Авто випустили в єдиному екземплярі й оцінили в 499 000 євро.

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Величезний позашляховик отримав новий більш обтічний кузов і зовсім не схожий на Hummer H1. Він більше нагадує Jeep Grand Cherokee першого і другого поколінь, але, водночас, у авто похилий дах і оригінальні круглі ліхтарі.

Ззаду встановлені оригінальні круглі ліхтарі

Салон Hummer H1 T-REX оздобили дорогою шкірою, розбавленою бірюзовими вставками. Також звертає на себе увагу обволікаюча передня панель, що нагадує морські хвилі. Усередині встановили шість комфортабельних сидінь, а оснащення охоплює панорамний дах, навігацію, DVD-плеєр із монітором, акустику Alpine і роздільний клімат-контроль.

Салон оздоблений шкірою з бірюзовими вставками

Рамне шасі та силовий агрегат Hummer H1 залишилися без змін. Позашляховик масою 3,2 тонни оснащений 6,5-літровим турбодизельним V8 на 197 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. Залишилася і система підкачки коліс.

Усередині встановили три ряди сидінь

Hummer T-REX кілька разів намагалися продати, але безуспішно. Тепер йому знову шукають нового власника.

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