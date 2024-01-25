Їх випустили лише 5: виявлено унікальний гібрид спортивного Audi та Range Rover (фото)

Audi Quattro Dakar побудований на рамному шасі позашляховика Range Rover. Спорткар оснащений 3,5-літровим 230-сильним V8 і повним приводом.

Related video

В Італії знайшли дуже рідкісний і незвичайний Audi 1986 року. Він виглядає як знамените ралійне купе Quattro, але під кузовом заховані агрегати Range Rover. Про унікальне авто розповіли на сайті Collecting Cars.

Авто створили для ралі "Париж-Дакар" Фото: Collecting Cars

Історія цього спорткара вельми цікава. Його створила команда італійського гонщика Франко де Паолі для знаменитого ралі "Париж-Дакар". Проект так і назвали Audi Quattro Dakar.

Франко де Паолі хотів виступати на Audi Quattro, який на той час не знав рівних у чемпіонаті світу з ралі WRC. Однак для пустелі його позашляхові якості виявилися недостатньо хорошими, тому й було вирішено створити гібрид Audi Quattro та Range Rover.

Під капотом встановлено 230-сильний V8 Фото: Collecting Cars

По суті, від ралійного Audi залишився тільки кузов із композитних матеріалів. Його встановили на рамне шасі Range Rover першого покоління. У британського позашляховика запозичили і повнопривідну трансмісію, і навіть 3,5-літровий V8.

У салоні з'явилися спортивні крісла Фото: Collecting Cars

Після доопрацювання віддача двигуна зросла зі 165 до 230 к. с. Також з'явилася пневмопідвіска. У авто високий кліренс і величезні позашляхові шини.

Важливо

Старий 40-річний Audi виставили на аукціон за ціною двох Ferrari (фото)

У салоні встановили спортивні крісла Sparco з п'ятиточковими ременями і каркас безпеки. З'явився і бортовий комп'ютер.

Автомобіль відреставрували у 2021 році Фото: Collecting Cars

Загалом було випущено тільки п'ять Audi Dakar. У 1986-1987 роках вони брали участь у ралі "Париж-Дакар" і "Атлас", але особливих успіхів не досягли. Саме цей спорткар у 2021 році пройшов реставрацію.

Раніше Фокус розповідав про секретний позашляховик Volvo 70-х, який мав конкурувати з "Нивою".

Також ми писали про маловідомі українські вантажівки "Володимир".