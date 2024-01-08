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Авто

Старий 40-річний Audi виставили на аукціон за ціною двох Ferrari (фото)

Audi Sport Quattro 1984, Audi Sport Quattro, Audi Quattro, Audi Quattro
Фото: RM Sotheby's | Audi Sport Quattro оцінили в $700 000

Випущено лише 214 Audi Sport Quattro з 306-сильним турбомотором. Спорткар є серійною версією прославленого ралійного авто.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили Audi Sport Quattro 1984 року. За спортивне купе планують виручити до 700 000 доларів — як за два Ferrari 296. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Audi Sport Quattro, Audi Sport Quattro 1984, Audi Quattro Fullscreen
Купе створено на базі ралійного авто
Фото: RM Sotheby's

Спорткар являє собою лімітовану заряджену версію повнопривідного Audi Quattro — випустили лише 214 таких купе. По суті, це серійний варіант ралійного Quattro, який двічі вигравав чемпіонат світу WRC.

Audi Sport Quattro 1984, Audi Sport Quattro, Audi Quattro, Audi Quattro Fullscreen
Випущено тільки 214 Audi Sport Quattro
Фото: RM Sotheby's

Автомобіль укорочений на 320 мм порівняно зі стандартним Audi Quattro. Крім того, у нього змінені бампери, капот і задній спойлер, а в салоні встановлено спортивні крісла Recaro.

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Audi Sport Quattro оснащений 2,1-літровим п'ятициліндровим турбомотором на 306 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його максимальна швидкість становить 250 км/год.

Audi Sport Quattro 1984, Audi Sport Quattro, Audi Quattro, Audi Quattro Fullscreen
Під капотом встановлено 306-сильний турбомотор
Фото: RM Sotheby's

Саме цей Audi Sport Quattro настільки дорогий ще й тому, що чудово зберігся і мало експлуатувався. Його пробіг становить лише 8800 км. Автомобіль повністю оригінальний, хіба що в салоні з'явився дисплей Sony.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили ексклюзивний Lamborghini Дональда Трампа.

Також ми писали, що рідкісний Renault Clio 2004 року продають за 110 000 євро.