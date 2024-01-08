Старый 40-летний Audi выставили на аукцион по цене двух Ferrari (фото)

Выпущено лишь 214 Audi Sport Quattro с 306-сильным турбомотором. Спорткар является серийной версией прославленного раллийного авто.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Audi Sport Quattro 1984 года. За спортивное купе планируют выручить до 700 000 долларов – как за два Ferrari 296. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Купе создано на базе раллийного авто Фото: RM Sotheby's

Спорткар являет собой лимитированную заряженную версию полноприводного Audi Quattro – выпустили лишь 214 таких купе. По сути, это серийный вариант раллийного Quattro, дважды выигрывавшего чемпионат мира WRC.

Выпущено только 214 Audi Sport Quattro Фото: RM Sotheby's

Автомобиль укорочен на 320 мм по сравнению со стандартным Audi Quattro. Кроме того, у него изменены бамперы, капот и задний спойлер, а в салоне установлены спортивные кресла Recaro.

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Audi Sport Quattro оснащен 2,1-литровым пятицилиндровым турбомотором на 306 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Под капотом установлен 306-сильный турбомотор Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Audi Sport Quattro столь дорогой еще и потому, что отлично сохранился и мало эксплуатировался. Его пробег составляет всего 8800 км. Автомобиль полностью оригинальный, разве что в салоне появился дисплей Sony.

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