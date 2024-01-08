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Авто

Старый 40-летний Audi выставили на аукцион по цене двух Ferrari (фото)

Audi Sport Quattro 1984, Audi Sport Quattro, Audi Quattro
Фото: RM Sotheby's | Audi Sport Quattro оценили в $700 000

Выпущено лишь 214 Audi Sport Quattro с 306-сильным турбомотором. Спорткар является серийной версией прославленного раллийного авто.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Audi Sport Quattro 1984 года. За спортивное купе планируют выручить до 700 000 долларов – как за два Ferrari 296. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Audi Sport Quattro, Audi Sport Quattro 1984, Audi Quattro Fullscreen
Купе создано на базе раллийного авто
Фото: RM Sotheby's

Спорткар являет собой лимитированную заряженную версию полноприводного Audi Quattro – выпустили лишь 214 таких купе. По сути, это серийный вариант раллийного Quattro, дважды выигрывавшего чемпионат мира WRC.

Audi Sport Quattro 1984, Audi Sport Quattro, Audi Quattro Fullscreen
Выпущено только 214 Audi Sport Quattro
Фото: RM Sotheby's

Автомобиль укорочен на 320 мм по сравнению со стандартным Audi Quattro. Кроме того, у него изменены бамперы, капот и задний спойлер, а в салоне установлены спортивные кресла Recaro.

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Audi Sport Quattro оснащен 2,1-литровым пятицилиндровым турбомотором на 306 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Audi Sport Quattro 1984, Audi Sport Quattro, Audi Quattro Fullscreen
Под капотом установлен 306-сильный турбомотор
Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Audi Sport Quattro столь дорогой еще и потому, что отлично сохранился и мало эксплуатировался. Его пробег составляет всего 8800 км. Автомобиль полностью оригинальный, разве что в салоне появился дисплей Sony.

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