В інтернеті показали унікальні вантажівки маловідомої української марки "Володимир" (фото)

Мало хто знає, що понад 20 років тому в Україні було розроблено сідельні тягачі "Володимир". Їх оснащували німецькими двигунами, КПП і гальмами з ABS.

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Опубліковано фотографії українських вантажівок "Володимир" КВ-400 і КВ-401. Сідельні тягачі намагалися запустити у виробництво на початку 2000-х. Їхню історію розповіли на сайті Carakoom.

"Володимир" КВ-400 Фото: Carakoom

Вантажівки КВ-400 і КВ-401 розробили в Кременчуці наприкінці 90-х, але не на КрАЗі, а на новому підприємстві "Володимир". Заснував його бізнесмен Володимир Каплін. Сучасних сідельних тягачів в Україні тоді не вистачало, і цю нішу вирішили зайняти.

"Володимир" КВ-401 Фото: Carakoom

У 1999 році компанія запросила кількох колишніх інженерів і конструкторів КрАЗу, які розробили два прототипи — КВ-400 і КВ-401. Це були двовісні капотні сідельні тягачі.

Вантажівки "Володимир" вирізнялися обтічним дизайном, хоча кабіну для них запозичили у чеської Tatra Jamal. КВ-400 відрізнявся бічними обтічниками, наявністю спального місця в кабіні та аудіосистеми, а КВ-401 був спрощеною версією моделі.

Вантажівка КВ-400 мала спальне місце Фото: Carakoom

Рама вантажівок була створена своїми силами з австрійської легованої сталі. КВ-400 оснастили 11,9-літровим німецьким турбодизелем Deutz на 408 к.с., а КВ-401 отримав 14,8-літровий мотор ЯМЗ потужністю 400 к.с.

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Обидва мотори відповідали актуальним на той час нормам Євро-2 і працювали в парі з 16-ступінчастою механічною КПП ZF. Вантажівки були розраховані на автопоїзд загальною вагою 44 тонни. Також було встановлено німецькі гальма Knorr Bremse з ABS.

"Володимир" КВ-400 оснастили двигуном Deutz Фото: Carakoom

У 2004 році планували випустити 10 сідельних тягачів, а в 2005 — уже 250. Утім, у виробництво вантажівки "Володимир" так і не надійшли. По-перше, їх критикували за тісну кабіну, а, по-друге, імпортні комплектуючі сильно подорожчали після збільшення митних зборів.

КВ-401 мав спрощену конструкцію Фото: Carakoom

Сідельний тягач "Володимир" КВ-400 змогли продати, а КВ-401 експлуатували на підприємстві аж до його банкрутства в 2009 році.

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