В Україні з 2024 року налагодять випуск японських пікапів: перші подробиці (фото)

У Черкасах збираються налагодити випуск Isuzu D-Max. Японський пікап має рамну конструкцію і оснащується дизельними двигунами.

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В Україні у 2024 році планують розпочати виробництво легкових авто підвищеної прохідності. Йдеться про складання японських пікапів Isuzu. Про це заявив голова наглядової ради підприємства Ataman Олександр Дорош, повідомляє Auto-Consulting.

Він повідомив, що випускати планують пікапи Isuzu D-Max. Збірка буде налагоджена на потужностях автобусного заводу Ataman у Черкасах.

Пікапи Isuzu D-Max Фото: Auto-consulting

Пікапи Isuzu D-Max уже використовуються силовими структурами в Україні, тобто техніка знайома. За словами Олександра Дороша, авто зможуть використовувати і Сили оборони України.

Isuzu D-Max — середньорозмірний рамний пікап. Нинішнє покоління моделі випускають з 2019 року, а нещодавно воно пройшло оновлення.

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Пікап Isuzu D-Max поставляли в Україну з 1,9-літровим турбодизелем потужністю 150-163 к.с., також модель комплектують 3,0-літровим 190-сильним двигуном. Існують версії з 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП, заднім або повним приводом.

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