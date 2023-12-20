Понад 700 сил і брутальний дизайн: Ford випустив найпотужніший у світі рамний пікап (фото)
Новий Ford F-150 Raptor R оснащений 760-сильним компресорним V8 і здатний розігнатися до 100 км/год менш, ніж за 4 секунди. Пікап підготовлений до важкого бездоріжжя.
Лінійку Ford F-150 2024 поповнив топовий заряджений варіант Raptor R. Спортивна версія пройшла планову модернізацію слідом за стандартним пікапом. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.
Новий Ford F-150 Raptor R зберіг дефорсований 5,2-літровий компресорний V8 від Shelby GT500, але його віддачу підвищили до 720 к. с. Тепер це найпотужніший у світі серійний бензиновий пікап. Лише електричні Tesla Cybertruck і Rivian R1T більш продуктивні, але вони не є рамними.Важливо
Піковий крутильний момент залишився незмінним — 868 Н∙м. З 10-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає менше 4 секунд.
Як і раніше, пікап Ford F-150 Raptor R підготовлений до серйозного бездоріжжя. У нього посилена підвіска, збільшений кліренс, передбачені позашляхові 37-дюймові шини і захист днища. Оснащення охоплює позашляховий круїз-контроль Trail Control і режими для різних типів дорожнього покриття.
Відрізнити новий Ford F-150 Raptor R можна за зміненими фарами, решіткою радіатора і переднім бампером. У салоні з'явилася проекція на лобове скло. Ціна пікапа — від 111 550 доларів.
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