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Понад 700 сил і брутальний дизайн: Ford випустив найпотужніший у світі рамний пікап (фото)

Ford F-150 Raptor R, Ford F-150 Raptor, Ford F-150, Ford F-150, новий Ford F-150 Raptor
Фото: Ford | Ford F-150 Raptor R пройшов модернізацію

Новий Ford F-150 Raptor R оснащений 760-сильним компресорним V8 і здатний розігнатися до 100 км/год менш, ніж за 4 секунди. Пікап підготовлений до важкого бездоріжжя.

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Лінійку Ford F-150 2024 поповнив топовий заряджений варіант Raptor R. Спортивна версія пройшла планову модернізацію слідом за стандартним пікапом. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.

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Потужність двигуна пікапа зросла до 720 к. с.
Фото: Ford

Новий Ford F-150 Raptor R зберіг дефорсований 5,2-літровий компресорний V8 від Shelby GT500, але його віддачу підвищили до 720 к. с. Тепер це найпотужніший у світі серійний бензиновий пікап. Лише електричні Tesla Cybertruck і Rivian R1T більш продуктивні, але вони не є рамними.

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Піковий крутильний момент залишився незмінним — 868 Н∙м. З 10-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає менше 4 секунд.

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Оснащення поповнила проекція на лобове скло
Фото: Ford

Як і раніше, пікап Ford F-150 Raptor R підготовлений до серйозного бездоріжжя. У нього посилена підвіска, збільшений кліренс, передбачені позашляхові 37-дюймові шини і захист днища. Оснащення охоплює позашляховий круїз-контроль Trail Control і режими для різних типів дорожнього покриття.

Відрізнити новий Ford F-150 Raptor R можна за зміненими фарами, решіткою радіатора і переднім бампером. У салоні з'явилася проекція на лобове скло. Ціна пікапа — від 111 550 доларів.

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