Спортивний фургон: комерційний Ford Transit отримав вражаючий тюнінг (фото)

Ford Transit отримав аеродинамічний обвіс, карбоновий декор і 20-дюймові диски. Салон фургона оздоблений дорогою шкірою Nappa і алькантарою.

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Британське ательє Motion R виконало нестандартний тюнінг Ford Transit 2023. Комерційний фургон отримав одразу дві оригінальні версії в спортивному стилі. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті компанії.

Ford Transit MC Edition отримав карбоновий декор

За основу взяли стандартний вантажний Ford Transit Custom. Він оснащений 2,0-літровим 170-сильним турбодизелем EcoBlue.

У початковому виконанні фургон отримав решітку радіатора в дусі Ford Mustang. Також з'явилися аеродинамічний обвіс, спойлер на даху і дифузор. На додачу, встановлено 20-дюймові ковані диски.

Оснащення включає 20-дюймові ковані диски

Салон Ford Transit Custom оздоблений дорогою шкірою Nappa і алькантарою з контрастними швами. Мало того, з'явилися навіть карбонові вставки.

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Якщо такий Ford Transit здасться недостатньо ексклюзивним, то можна вибрати лімітовану версію MC Edition. Випустять тільки 50 таких фургонів і у них карбон використовується і в оздобленні кузова. Усередині ж з'явилися спеціальні кріплення для дощок для серфінгу і вішалка для гідрокостюма.

У версії MC Edition з'явилися кріплення для дощок для серфінгу

Тюнінг Ford Transit від Motion R істотно збільшив його вартість. Початкова версія коштує 74 995 доларів, а MC Edition — 81 265.

До слова, нещодавно новий Ford Transit отримав ще й позашляховий тюнінг.

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