Спортивный фургон: коммерческий Ford Transit получил впечатляющий тюнинг (фото)

Ford Transit получил аэродинамический обвес, карбоновый декор и 20-дюймовые диски. Салон фургона отделан дорогой кожей Nappa и алькантарой.

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Британское ателье Motion R выполнило нестандартный тюнинг Ford Transit 2023. Коммерческий фургон получил сразу две оригинальные версии в спортивном стиле. Их подробности раскрыли на официальном сайте компании.

Ford Transit MC Edition получил карбоновый декор

За основу взяли стандартный грузовой Ford Transit Custom. Он оснащен 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем EcoBlue.

В начальном исполнении фургон получил решетку радиатора в духе Ford Mustang. Также появились аэродинамический обвес, спойлер на крыше и диффузор. В добавок, установлены 20-дюймовые кованные диски.

Оснащение включает 20-дюймовые кованные диски

Салон Ford Transit Custom отделан дорогой кожей Nappa и алькантарой с контрастными швами. Мало того, появились даже карбоновые вставки.

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Если такой Ford Transit покажется недостаточно эксклюзивным, то можно выбрать лимитированную версию MC Edition. Выпустят только 50 таких фургонов и у них карбон используется и в отделке кузова. Внутри же появились специальные крепления для досок для серфинга и вешалка для гидрокостюма.

В версии MC Edition появились крепления для досок для серфинга

Тюнинг Ford Transit от Motion R существенно увеличил его стоимость. Начальная версия стоит 74 995 долларов, а MC Edition – 81 265.

К слову, недавно новый Ford Transit получил еще и внедорожный тюнинг.

Также Фокус рассказывал про тюнинг минивэна Mercedes V-Class.