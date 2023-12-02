Новый Ford Mondeo 2023 получил недорогую модификацию с расходом 3,8 л на 100 км (фото)

Гибрид Ford Mondeo оснащен 255-сильной установкой и является самой мощной версией модели. Седан расходует в среднем 3,8 л на 100 км.

Related video

Седану Ford Mondeo пятого поколения расширили линейку. Семейная модель D-класса получила гибридную версию. Об этом сообщает китайский сайт Ithome.

На передней панели установлен широкий дисплей Фото: Ford

Именно в Китае и выпускают новый Ford Mondeo. Модель пятой генерации на данный момент не продается в Европе и Америке, а ее экспорт пока налажен только в страны Ближнего Востока.

Гибрид Ford Mondeo является самым мощным в линейке модели. Его 1,5-литровая бензиновая турбочетверка суммарно развивают 255 л. с. и работают в паре с вариатором. При этом такой седан и самый экономичный – расходует всего 3,8 л/100 км в смешанном цикле. На электротяге авто не может передвигаться.

В версии ST установлены спортивные кресла с электроприводом Фото: Ford

От стандартного Ford Mondeo 2023 гибрид визуально отличается только особыми 19-дюймовыми дисками с улучшенной аэродинамикой.

Важно

Единственный в своем роде: обнаружен уникальный заряженный Ford Mustang 70-х (видео)

В салоне на всю переднюю панель растянут широкий двухсекционный дисплей. Базовый гибрид Ford Mondeo за $27 000 получил бесключевой доступ панорамную крышу датчики дождя и света, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

Салон Ford Mondeo в варианте ST отделан алькантарой Фото: Ford

Более дорогой вариант ST за $31 000 добавляет спортивные сиденья с электроприводом, обшитые алькантарой, а также парковочный автопилот.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появился гибрид Ford Kuga.

Также мы писали про недорогой гибридный кроссовер Nissan.