В Украине появился экономичный гибридный кроссовер Ford: подробности и цены (фото)

Гибрид Ford Kuga оснащен 190-сильной установкой. С ней разгон до 100 км/ч занимает менее 10 с, а средний расход топлива составляет 5,4-5,7 л на 100 км.

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Кроссовер оснащен 190-сильной установкой Фото: Ford

Гибрид Ford Kuga оснащен 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором суммарной мощностью 190 л. с. Кроссовер доступен с передним или полным приводом. Его багажник несколько меньше, чем у бензиновой и дизельной модификаций — 486 л против 556.

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Переднеприводная версия Ford Kuga 2023 разгоняется до 100 км/ч за 9,1 с, а полноприводная – за 9,5 с. Средний расход топлива составляет 5,4 и 5,7 л/100 км, соответственно. Максимальная скорость в обоих случаях составляет 196 км/ч.

Кроссовер предложен в двух вариантах комплектации Фото: Ford

Новый Ford Kuga с гибридной установкой предложен в двух версиях. Начальный вариант Titanium (от 1 457 308 гривен) получил двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, бесключевой доступ, камеру заднего вида, парктроник, подогрев передних сидений и руля, навигацию, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Топовая версия ST-Line X (от 1 724 079 гривен) добавляет диодные фары, отделку салона искусственной кожей, проекцию на лобовое стекло, парковочный автопилот, подогрев задних сидений, электроприводы кресла водителя и двери багажника.

Багажник гибрида несколько меньше — 486 л Фото: Ford

Кроме того, в этом случае расширен набор систем безопасности — есть контроль "слепых" зон, распознавание дорожных знаков и система полуавтономного движения в заторах.

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