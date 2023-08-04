В Украине появился самый экстремальный внедорожник Ford со съемными дверями (фото)

Возрожденный Ford Bronco отличается ретро-дизайном и хорошей проходимостью. Внедорожник доступен с турбомоторами мощностью от 300 до 406 л. с.

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В Украину привезли новый Ford Bronco. Возрожденный рамный внедорожник заметили в Ровно и это одно из первых таких авто в нашей стране. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

На фото запечатлен новый Ford Bronco в трехдверном исполнении и экстремальной версии Badlands для серьезного бездорожья. У него 33-дюймовые внедорожные шины и стальные бамперы, а оснащение включает систему выбора режимов для разных типов дорожного покрытия. У авто можно снять двери и крышу.

У внедорожника снимаются крыша и двери Фото: Ford

Напомним, что внедорожник Ford Bronco вернулся на рынок в 2021 году после 25-летнего отсутствия. Рамная модель в ретро-стиле построена на платформе пикапа Ford Ranger. Недавно она появилась в Европе, но только в пятидверном исполнении, то есть этот трехдверный автомобиль привезли из США.

Стандартный Ford Bronco 2023 комплектуют 2,3-литровой бензиновой турбочетверкой на 300 л. с. и 2,7-литровым V6 твин-турбо мощностью 330 л. с. Особняком стоит заряженный Ford Bronco Raptor мощностью 406 л. с.

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Новый Ford Bronco предлагают с 7-ступенчатой механической и 10-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину привезли и экстремальный вариант "Гелендвагена".

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