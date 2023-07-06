Самый популярный внедорожник Ford появился на европейском рынке: подробности и цены (фото)

Ford Bronco в Европе будет доступен только в пятидверном исполнении и в дорогих комплектациях. Внедорожник оснащают исключительно топовым 330-сильным V6 твин-турбо.

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На европейский рынок наконец вышел новый Ford Bronco. На внедорожник начали принимать заказы. Об этом стало известно сайту Autoevolution.

Культовый внедорожник Ford Bronco возродили в 2021 году, однако первое время он продавался только в США и Канаде. Дело в том, что в Северной Америке модель собрала 200 000 заказов и необходимо было сперва поставить машины покупателям на домашнем рынке.

Дорогой Ford Bronco Outer Banks стал базовой версией модели для Европы Фото: Ford

Европейская премьера Ford Bronco состоялась на автошоу в Софии год назад, а позже был анонсирован выход модели на европейский рынок.

Новый Ford Bronco 2023 для Европы – комплектации и характеристики

Спрос на Ford Bronco остается высоким, да и для Европы модель нишевая, поэтому ее палитра будет не столь широкой как в США. Предложен исключительно пятидверный вариант с 2,7-литровым 330-сильным V6 твин-турбо и 10-ступенчатой автоматической КПП.

Салон Ford Bronco отделан кожей Фото: Ford

Такой Ford Bronco 2023 разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 161 км/ч. В смешанном цикле он расходует 13,4 л/100 км.

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К тому же, внедорожник Ford для Европы доступен только в дорогих и богато оснащенных версиях. Базовая комплектация Ford Bronco Outer Banks за 74 500 евро включает диодные фары, 18-дюймовые диски, кожаный салон, навигацию, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, аудиосистему Bang&Olufsen.

Вариант повышенной проходимости Ford Bronco Badlands Фото: Ford

Ford Broncpo Badlands за 78 500 евро заточен под бездорожье и добавляет блокировки дифференциалов, внедорожную резину и усиленные бамперы. К тому же, его клиренс увеличен до 261 мм.

Ранее Фокус сообщал, что у Ford Bronco 2023 появилась оригинальная версия для Барби.

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