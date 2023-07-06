Найпопулярніший позашляховик Ford з'явився на європейському ринку: подробиці та ціни (фото)

Ford Bronco в Європі буде доступний тільки в п'ятидверному виконанні та в дорогих комплектаціях. Позашляховик оснащають виключно топовим 330-сильним V6 твін-турбо.

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На європейський ринок нарешті вийшов новий Ford Bronco. На позашляховик почали приймати замовлення. Про це стало відомо сайту Autoevolution.

Культовий позашляховик Ford Bronco відродили у 2021 році, проте спочатку його продавали тільки в США та Канаді. Річ у тім, що в Північній Америці модель зібрала 200 000 замовлень, і необхідно було спершу надати машини покупцям на домашньому ринку.

Дорогий Ford Bronco Outer Banks став базовою версією моделі для Європи Фото: Ford

Європейська прем'єра Ford Bronco відбулася на автошоу в Софії рік тому, а пізніше було анонсовано вихід моделі на європейський ринок.

Новий Ford Bronco 2023 для Європи — комплектації та характеристики

Попит на Ford Bronco залишається високим, та й для Європи модель нішева, тому її палітра буде не такою широкою, як у США. Запропоновано виключно п'ятидверний варіант із 2,7-літровим 330-сильним V6 твін-турбо й 10-ступінчастою автоматичною КПП.

Салон Ford Bronco оздоблений шкірою Фото: Ford

Такий Ford Bronco 2023 розганяється до 100 км/год за 6,1 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 161 км/год. У змішаному циклі він витрачає 13,4 л/100 км.

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До того ж позашляховик Ford для Європи доступний тільки в дорогих і багато оснащених версіях. Базова комплектація Ford Bronco Outer Banks за 74 500 євро охоплює діодні фари, 18-дюймові диски, шкіряний салон, навігацію, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, аудіосистему Bang&Olufsen.

Варіант підвищеної прохідності Ford Bronco Badlands Фото: Ford

Ford Broncpo Badlands за 78 500 євро заточений під бездоріжжя й додає блокування диференціалів, позашляхову гуму ьа посилені бампери. До того ж його кліренс збільшено до 261 мм.

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