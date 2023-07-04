Новий Ford Mondeo 2023 отримав бюджетну версію за ціною "Дастера" (фото)
Початковий Ford Mondeo оснащений економічним 190-сильним турбомотором і 8-ступінчастим автоматом. У салоні седана встановлено величезний 1,1-метровий дисплей.
Лінійку Ford Mondeo 2023 поповнила нова базова версія EcoBoost 180 Supreme. Великий сімейний седан D-класу коштує 20 500 доларів — на рівні Renault Duster. Про це повідомляє сайт Autohome.
Головна відмінність Ford Mondeo EcoBoost 180 Supreme від інших версій — під капотом. Седан отримав 1,5-літровий трициліндровий турбомотор на 190 к. с. З ним динаміка гірша, ніж із 2,0-літровою 245-сильною турбочетвіркою, але й витрата пального менша — 6,7 л/100 км у змішаному циклі.
Новий Ford Mondeo EcoBoost 180 Supreme доступний виключно з 8-ступінчастим автоматом. Хоча версія бюджетна, механічну КПП їй не пропонують.
Візуально базовий Ford Mondeo 2023 практично не відрізняється від побратимів. У нього тільки відсутнє підсвічування решітки радіатора, а діаметр колісних дисків зменшено до 17 дюймів.Важливо
У салоні збережено величезний 1,1-метровий дисплей на всю ширину передньої панелі. Оснащення охоплює безключовий доступ, клімат-контроль і голосове управління мультимедіа.
Нагадаємо, що Ford Mondeo покинув європейський ринок, але нове покоління седана все ж з'явилося і випускається в Китаї.
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