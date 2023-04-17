Авто для Свинки Пеппи: американців вразив незвичайний український тюнінг Ford Mondeo (фото)

Ford Mondeo доопрацювали у стилістиці мультфільму "Свинка Пеппа". Універсал пофарбували у рожевий колір та замінили логотипи Ford.

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У Львові їздить дуже незвичайний універсал Ford Mondeo. Сімейне авто отримало яскравий та нестандартний тюнінг, який вразив навіть американців. Про автомобіль розповів відомий сайт Carscoops.

Автомобіль тюнінгували у стилістиці мультфільму "Свинка Пеппа"

Тюнінг Ford Mondeo Wagon виконали наприкінці минулого року. Автомобіль доопрацювали у стилістиці мультфільму "Свинка Пеппа". Його обклеїли плівкою рожевого кольору, а логотипи Ford замінили на сині овали з написом "Peppa".

Рожеві вставки з'явилися й у салоні

Крім того, встановлений тюнінг-кит від SS Tuning, що включає обважування, спойлер і розширювачі арок. Решітка радіатора запозичена у Ford Mondeo ST-Line. З'явилися і 20-дюймові литі диски TEC Speedwheels GT8 із низькопрофільною гумою Toyo Tires Proxes.

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Рожеві вставки з'явилися й у салоні Ford Mondeo Wagon. Крім того, привертають увагу деталі "під карбон".

Ford Mondeo отримав нову решітку радіатора

Тюнінг Ford Mondeo також включає занижену підвіску від KW Suspension. Універсал оснащений 2,0-літровим турбодизелем, який пропонували у версіях на 150 та 180 к. с., проте віддача двигуна саме цього авто невідома.

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