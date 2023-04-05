Величезні колеса та 500 сил: представлений найекстремальніший позашляховик Ford (фото)

Тюнінг Ford Bronco Raptor підняв потужність двигуна до 500 к. с. Автомобіль також підготували до бездоріжжя – встановили спеціальну гуму та сталеві бампери.

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У Ford Bronco 2023 з'явилася нова заряджена версія. Створили її у знаменитому техаському ательє Hennessey, де доопрацювали вже не один Ford. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Автомобіль отримав 37-дюймові позашляхові шини Фото: Hennessey

Hennessey VelociRaptor 500 Bronco (саме так назвали авто) вже надійшов у продаж, причому його можна замовити у виробника або придбати у окремих дилерів Ford.

Позашляховик оснастили сталевими бамперами Фото: Hennessey

Вартість доопрацювання складає 28 950 доларів, ще 78 580 доларів коштує Ford Bronco Raptor — саме на його базі створюють Hennessey VelociRaptor 500.

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Цифра у назві вказує на потужність 3,0-літрового V6 твін-турбо – її підняли з 424 до 500 к. с. Піковий момент, що крутить, збільшений до 745 Н∙м. Цього досягли за рахунок нових інтеркулера, впускного колектора та електронного блоку керування двигуном.

Фото: Hennessey

Крім того, тюнінг Ford Bronco покращив і так непогану прохідність авто. Він отримав 37-дюймові позашляхові шини, розширювачі арок та сталеві бампери. Також встановлено додаткову діодну оптику. У салоні замінили килимки, а сидіння прикрасили логотипами Hennessey.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford Bronco 2023 виходить на європейський ринок.

Також ми писали, що позашляхову версію отримав пікап Ford Ranger.