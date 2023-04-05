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Величезні колеса та 500 сил: представлений найекстремальніший позашляховик Ford (фото)

Hennessey VelociRaptor 500 Bronco, Hennessey VelociRaptor, Ford Bronco, тюнінг Ford Bronco, Ford Bronco 2023
Фото: Hennessey | Тюнінг Ford Bronco виконали в ательє Hennessey

Тюнінг Ford Bronco Raptor підняв потужність двигуна до 500 к. с. Автомобіль також підготували до бездоріжжя – встановили спеціальну гуму та сталеві бампери.

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У Ford Bronco 2023 з'явилася нова заряджена версія. Створили її у знаменитому техаському ательє Hennessey, де доопрацювали вже не один Ford. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Тюнінг Ford Bronco 2023, Hennessey VelociRaptor, Ford Bronco, Ford Bronco, Ford Bronco 2023 Fullscreen
Автомобіль отримав 37-дюймові позашляхові шини
Фото: Hennessey

Hennessey VelociRaptor 500 Bronco (саме так назвали авто) вже надійшов у продаж, причому його можна замовити у виробника або придбати у окремих дилерів Ford.

Тюнінг Ford Bronco, Hennessey VelociRaptor, Ford Bronco, Ford Bronco, Ford Bronco 2023 Fullscreen
Позашляховик оснастили сталевими бамперами
Фото: Hennessey

Вартість доопрацювання складає 28 950 доларів, ще 78 580 доларів коштує Ford Bronco Raptor — саме на його базі створюють Hennessey VelociRaptor 500.

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Цифра у назві вказує на потужність 3,0-літрового V6 твін-турбо – її підняли з 424 до 500 к. с. Піковий момент, що крутить, збільшений до 745 Н∙м. Цього досягли за рахунок нових інтеркулера, впускного колектора та електронного блоку керування двигуном.

Ford Bronco 2023, Hennessey VelociRaptor, Ford Bronco, тюнінг Ford Bronco, Ford Bronco 2023 Fullscreen
Фото: Hennessey

Крім того, тюнінг Ford Bronco покращив і так непогану прохідність авто. Він отримав 37-дюймові позашляхові шини, розширювачі арок та сталеві бампери. Також встановлено додаткову діодну оптику. У салоні замінили килимки, а сидіння прикрасили логотипами Hennessey.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford Bronco 2023 виходить на європейський ринок.

Також ми писали, що позашляхову версію отримав пікап Ford Ranger.