Огромные колеса и 500 сил: представлен самый экстремальный внедорожник Ford (фото)
Тюнинг Ford Bronco Raptor поднял мощность двигателя до 500 л. с. Автомобиль также подготовили к бездорожью — установили специальную резину и стальные бамперы.
У Ford Bronco 2023 появилась новая заряженная версия. Создали ее в знаменитом техасском ателье Hennessey, где доработали уже не один Ford. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Hennessey VelociRaptor 500 Bronco (именно так назвали авто) уже поступил в продажу, причем его можно заказать у производителя либо же приобрести у отдельных дилеров Ford.
Стоимость доработки составляет 28 950 долларов, еще 78 580 долларов стоит Ford Bronco Raptor – именно на его базе создают Hennessey VelociRaptor 500.
Цифра в названии указывает на мощность 3,0-литрового V6 твин-турбо – ее подняли с 418 до 500 л. с. Пиковый крутящий момент увеличен до 745 Н∙м. Этого добились за счет новых интеркулера, впускного коллектора и электронного блока управления двигателем.
Кроме того, тюнинг Ford Bronco улучшил и так неплохую проходимость авто. Он получил 37-дюймовые внедорожные шины, расширители арок и стальные бамперы. Также установлена дополнительная диодная оптика. В салоне заменили коврики, а сиденья украсили логотипами Hennessey.
Ранее Фокус сообщал, что Ford Bronco 2023 выходит на европейский рынок.
Также мы писали, что внедорожную версию получил и пикап Ford Ranger.