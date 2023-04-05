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Авто

Огромные колеса и 500 сил: представлен самый экстремальный внедорожник Ford (фото)

Hennessey VelociRaptor 500 Bronco, Hennessey VelociRaptor, Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco, Ford Bronco 2023
Фото: Hennessey | Тюнинг Ford Bronco выполнили в ателье Hennessey

Тюнинг Ford Bronco Raptor поднял мощность двигателя до 500 л. с. Автомобиль также подготовили к бездорожью — установили специальную резину и стальные бамперы.

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У Ford Bronco 2023 появилась новая заряженная версия. Создали ее в знаменитом техасском ателье Hennessey, где доработали уже не один Ford. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Тюнинг Ford Bronco 2023, Hennessey VelociRaptor, Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco, Ford Bronco 2023 Fullscreen
Автомобиль получил 37-дюймовые внедорожные шины
Фото: Hennessey

Hennessey VelociRaptor 500 Bronco (именно так назвали авто) уже поступил в продажу, причем его можно заказать у производителя либо же приобрести у отдельных дилеров Ford.

Тюнинг Форд Бронко, Hennessey VelociRaptor, Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco, Ford Bronco 2023 Fullscreen
Внедорожник оснастили стальными бамперами
Фото: Hennessey

Стоимость доработки составляет 28 950 долларов, еще 78 580 долларов стоит Ford Bronco Raptor – именно на его базе создают Hennessey VelociRaptor 500.

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Цифра в названии указывает на мощность 3,0-литрового V6 твин-турбо – ее подняли с 418 до 500 л. с. Пиковый крутящий момент увеличен до 745 Н∙м. Этого добились за счет новых интеркулера, впускного коллектора и электронного блока управления двигателем.

Форд Бронко 2023, Hennessey VelociRaptor, Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco, Ford Bronco 2023 Fullscreen
Фото: Hennessey

Кроме того, тюнинг Ford Bronco улучшил и так неплохую проходимость авто. Он получил 37-дюймовые внедорожные шины, расширители арок и стальные бамперы. Также установлена дополнительная диодная оптика. В салоне заменили коврики, а сиденья украсили логотипами Hennessey.

Ранее Фокус сообщал, что Ford Bronco 2023 выходит на европейский рынок.

Также мы писали, что внедорожную версию получил и пикап Ford Ranger.