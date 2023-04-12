Для важкого бездоріжжя: Suzuki Jimny отримав найекстремальнішу версію (фото)

Тюнінг Suzuki Jimny від Delta 4X4 покращив і так непогану прохідність автомобіля. Позашляховику збільшили кліренс, додали лебідку та спеціальну гуму.

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У Suzuki Jimny 2023 з'явилася нова модифікація. Позашляховику суттєво покращили прохідність та підготували його до найсуворіших умов. Про це повідомляється на сторінці ательє Delta 4X4 у Instagram.

Кліренс Suzuki Jimny виріс до 330 мм Фото: Delta4x4

Саме ця німецька компанія виконала тюнінг Suzuki Jimny. Його оснастили портальними мостами, як Mercedes G-Class 4X4, що дозволило збільшити кліренс з 210 до 330 мм. Крім того, встановлені величезні позашляхові шини розміром 265/60 R18 – їм знадобилися нові розширювачі арок.

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Новий Suzuki Jimny також отримав захист фар, шноркель та потужну лебідку. На даху позашляховика з'явився багажник, а задньому вікні – кріплення для каністри.

Suzuki Jimny отримав 18-дюймові позашляхові шини Фото: Delta4x4

Тюнінг Suzuki Jimny не торкнувся двигуна. Автомобіль, як і раніше, оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с.

Позашляховик вже доступний для замовлення. Тюнінг Suzuki Jimny від Delta 4X4 збільшив вартість авто більш ніж у 2 рази – з 26 990 до 65 000 євро. Випускатимуть такі машини обмеженими партіями.

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