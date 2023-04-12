Для тяжелого бездорожья: Suzuki Jimny получил самую экстремальную версию (фото)

Тюнинг Suzuki Jimny от Delta 4X4 улучшил и так неплохую проходимость автомобиля. Внедорожнику увеличили клиренс, добавили лебедку и специальную резину.

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У Suzuki Jimny 2023 появилась новая модификация. Внедорожнику существенно улучшили проходимость и подготовили его к самым суровым условиям. Об этом сообщается на странице ателье Delta 4X4 в Instagram.

Клиренс Suzuki Jimny вырос до 330 мм Фото: Delta4x4

Именно эта немецкая компания выполнила тюнинг Suzuki Jimny. Его оснастили портальными мостами, как у Mercedes G-Class 4X4, что позволило увеличить клиренс с 210 до 330 мм. Кроме того, установлены огромные внедорожные шины размером 265/60 R18 – для них понадобились новые расширители арок.

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Новый Suzuki Jimny также получил защиту фар, шноркель и мощную лебедку. На крыше внедорожника появился багажник, а на заднем окне – крепление для канистры.

Suzuki Jimny получил 18-дюймовые внедорожные резины Фото: Delta4x4

Тюнинг Suzuki Jimny не затронул двигатель. Автомобиль по-прежнему оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 102 л. с.

Внедорожник уже доступен для заказа. Тюнинг Suzuki Jimny от Delta 4X4 увеличил стоимость авто более, чем в 2 раза – с 26 990 до 65 000 евро. Выпускать такие машины будут ограниченными партиями.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki Jimny превратили в уменьшенную копию Jeep Cherokee.

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