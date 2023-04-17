Авто для Свинки Пеппы: американцев поразил необычный украинский тюнинг Ford Mondeo (фото)

Ford Mondeo доработали в стилистике мультфильма "Свинка Пеппа". Универсал окрасили в розовый цвет и заменили логотипы Ford.

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Во Львове ездит очень необычный универсал Ford Mondeo. Семейное авто получило яркий и нестандартный тюнинг, который впечатлил даже американцев. Об авто рассказал известный сайт Carscoops.

Автомобиль тюнинговали в стилистике мультфильма "Свинка Пеппа"

Тюнинг Ford Mondeo Wagon выполнили в конце прошлого года. Автомобиль доработали в стилистике мультфильма "Свинка Пеппа". Его обклеили пленкой розового цвета, а логотипы Ford заменили на синие овалы с надписью "Peppa".

Розовые вставки появились и в салоне

Кроме того, установлен тюнинг-кит от SS Tuning, включающий обвес, спойлер и расширители арок. Решетка радиатора позаимствована у Ford Mondeo ST-Line. Появились и 20-дюймовые литые диски TEC Speedwheels GT8 с низкопрофильной резиной Toyo Tires Proxes.

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Розовые вставки появились и в салоне Ford Mondeo Wagon. Кроме того, обращают на себя внимание детали "под карбон".

Ford Mondeo получил новую решетку радиатора

Тюнинг Ford Mondeo также включает заниженную подвеску от KW Suspension. Универсал оснащен 2,0-литровым турбодизелем, который предлагали в версиях на 150 и 180 л. с., однако отдача двигателя конкретно этого авто неизвестна.

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