Авто для Свинки Пеппы: американцев поразил необычный украинский тюнинг Ford Mondeo (фото)
Ford Mondeo доработали в стилистике мультфильма "Свинка Пеппа". Универсал окрасили в розовый цвет и заменили логотипы Ford.
Во Львове ездит очень необычный универсал Ford Mondeo. Семейное авто получило яркий и нестандартный тюнинг, который впечатлил даже американцев. Об авто рассказал известный сайт Carscoops.
Тюнинг Ford Mondeo Wagon выполнили в конце прошлого года. Автомобиль доработали в стилистике мультфильма "Свинка Пеппа". Его обклеили пленкой розового цвета, а логотипы Ford заменили на синие овалы с надписью "Peppa".
Кроме того, установлен тюнинг-кит от SS Tuning, включающий обвес, спойлер и расширители арок. Решетка радиатора позаимствована у Ford Mondeo ST-Line. Появились и 20-дюймовые литые диски TEC Speedwheels GT8 с низкопрофильной резиной Toyo Tires Proxes.
Розовые вставки появились и в салоне Ford Mondeo Wagon. Кроме того, обращают на себя внимание детали "под карбон".
Тюнинг Ford Mondeo также включает заниженную подвеску от KW Suspension. Универсал оснащен 2,0-литровым турбодизелем, который предлагали в версиях на 150 и 180 л. с., однако отдача двигателя конкретно этого авто неизвестна.
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