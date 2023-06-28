Mercedes отказывается от самой популярной версии Гелендвагена: известна причина (фото)

Mercedes-Benz прекратит выпуск внедорожника G500 с V8. На прощание выпустят лимитированную финальную версию модели.

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Mercedes-Benz G500 прощается с двигателем V8. После обновления самый популярный вариант Гелендвагена получит 3,0-литровую турбошестерку, а пока выпустили прощальную версию восьмицилиндрового G500. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

Отказ от 4,0-литрового 422-сильного V8 в Mercedes G500 продиктован заботой об экологии. Новый 3,0-литровый турбомотор обещает быть экономичнее и чище, тем более, что его дополнят 48-вольтной гибридной установкой.

Всего выпустят 1500 Mercedes G500 Final Edition Фото: Mercedes-Benz

Следует отметить, что в Mercedes-AMG G63 восьмерка останется – в этой модификации она развивает 585 л. с. Чтобы подчеркнуть это, даже выпустили спецверсию Grand Edition.

Прощальный Mercedes G500 V8 Final Edition выпустят тиражом в 1500 экземпляров. Такой Гелендваген получил 20-дюймовые диски от AMG и доступен только в черном, белом и оливковом цвете.

Салон внедорожника отделан двухцветной кожей Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes G500 V8 Final Edition отделан дорогой двухцветной кожей Nappa. Также внутри и на кузове появились памятные таблички, а комплектация включает мощную акустику Burmester. Стоимость составляет 196 000 евро.

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Mercedes G-Class с V8 выпускали на протяжении 30 лет. Впервые вариант G500 предложили в 1993 году и тогда он был оснащен пятилитровым 241-сильным мотором.

На кузове появились памятные таблички Фото: Mercedes-Benz

В разное время Mercedes G500 комплектовали V8 объемом 5 и 5,4 л и мощностью до 388 л. с. С 2015 года версия оснащается 4,0-литровой восьмеркой с турбонаддувом. Именно на G500 приходится большая часть продаж Гелендвагена в мире.

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