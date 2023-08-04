В Україні з'явився найекстремальніший позашляховик Ford зі знімними дверима (фото)

Відроджений Ford Bronco вирізняється ретро-дизайном і хорошою прохідністю. Позашляховик доступний із турбомоторами потужністю від 300 до 406 к. с.

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В Україну привезли новий Ford Bronco. Відроджений рамний позашляховик помітили в Рівному і це одне з перших таких авто в нашій країні. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

На фото зображений новий Ford Bronco в тридверному виконанні та екстремальній версії Badlands для серйозного бездоріжжя. У нього 33-дюймові позашляхові шини і сталеві бампери, а оснащення охоплює систему вибору режимів для різних типів дорожнього покриття. У авто можна зняти двері та дах.

У позашляховика знімаються дах і двері Фото: Ford

Нагадаємо, що позашляховик Ford Bronco повернувся на ринок у 2021 році після 25-річної відсутності. Рамна модель у ретро-стилі побудована на платформі пікапа Ford Ranger. Нещодавно вона з'явилася в Європі, але тільки в п'ятидверному виконанні, тобто цей тридверний автомобіль привезли зі США.

Стандартний Ford Bronco 2023 комплектують 2,3-літровою бензиновою турбочетвіркою на 300 к. с. і 2,7-літровим V6 твін-турбо потужністю 330 к. с. Окремо стоїть заряджений Ford Bronco Raptor потужністю 406 к. с.

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Новий Ford Bronco пропонують із 7-ступінчастою механічною та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуваннями диференціалів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли й екстремальний варіант "Гелендвагена".

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