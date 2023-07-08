Для наших дорог: в Украине появился самый экстремальный и дорогой Гелендваген (фото)

Mercedes-AMG G63 4x4² подготовлен к серьезному бездорожью. Новый Гелендваген получил портальные мосты и внедорожную резину, а его клиренс увеличен до 351 мм.

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Новый Mercedes-AMG G63 4x4² – экстремальная версия модели для тяжелого бездорожья. Это преемник Mercedes G500 4x4², ставший гораздо мощнее. Украинские цены на модель еще не объявлены, но за рубежом она стоит около $350 000 и это самый дорогой Гелендваген (если не брать во внимание тюнингованные версии).

Клиренс внедорожника достигает 351 мм Фото: Mercedes-Benz

Дело в том, что теперь в основе авто лежит заряженный Mercedes-AMG G63, а это значит, что его оснастили 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 л. с. и 9-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Главная особенность Mercedes-AMG G63 4x4² – специальные портальные мосты, благодаря которым клиренс вырос до 351 мм. Новый Гелендваген способен преодолевать броды глубиной до 91 см. Конечно же, сохранены пониженный ряд трансмиссии и блокировки дифференциалов.

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Кроме того, установлены огромные 22-дюймовые внедорожные шины, для которых понадобились карбоновые расширители арок. На крыше появились багажник и дополнительная диодная оптика. В отделке салона использованы кожа, алькантара и алюминий.

Ранее Фокус рассказывал про новейший шестиколесный Гелендваген, который тоже получил портальные мосты.

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