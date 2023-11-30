Новый недорогой кроссовер Nissan показали за год до презентации (фото)

Новый Nissan Kicks станет крупнее и элегантнее на вид. Компактный кроссовер будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.

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Опубликованы изображения Nissan Kicks второго поколения. Компактный кроссовер сейчас проходит испытания и его должны запустить в производство с июня 2024 года. Об этом сообщает японское издание BestCar.

Кроссовер сейчас проходит тесты Фото: BestCarWeb

Во время тестов кроссовер Nissan Kicks 2024 сфотографировали и на основе шпионских снимков были созданы рендеры модели. Они дают понять, что авто станет элегантнее на вид.

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Новый Nissan Kicks отличается плавными обводами кузова, а его линия крыши более покатая. Передняя часть с широкой решеткой радиатора и тоненькими фарами выполнена в духе нового Nissan Pathfinder.

Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: BestCarWeb

Кроссовер Nissan Kicks второго поколения построят на более современной платформе CMF-B. Он станет несколько крупнее: длина достигнет 4,3 м, ширина – 1,79 м, высота – 1,6 м, а колесная база – 2,64 м.

Дизайн авто станет элегантнее Фото: BestCarWeb

Ожидается, что поначалу дебютирует бензиновая версия Nissan Kicks 2024. В 2025 году за ней последует гибрид с силовой установкой e-Power: он получит 140-сильный электромотор и 1,2-литровый бензиновый генератор на 82 л. с. Такой кроссовер будет расходовать около 5 л/100 км в смешанном цикле.

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