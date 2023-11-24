Новые Nissan Juke и Qashqai станут электромобилями: первые подробности

Новые Nissan Juke и Qashqai будут электромобилями. Производство кроссоверов продолжат на заводе в британском Сандерленде.

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Кроссоверы Nissan Juke и Qashqai нового поколения станут электрокарами. Об этом стало известно благодаря переговорам представителей японской корпорации с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает издание Autocar.

Nissan Hyper Punk является предвестником нового Juke Фото: Nissan

Переговоры были посвящены судьбе предприятия Nissan в британском Сандерленде. Именно там выпускают Nissan Qashqai и Juke. У моделей нынешнего поколения есть гибридные версии.

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Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: почти электромобиль

Завод планируют модернизировать для выпуска электрокаров, а также построить рядом предприятие по выпуску батарей. Инвестиции Nissan составят свыше миллиарда фунтов стерлингов ($1,25 млрд). С 2030 года Nissan планирует продавать на европейском рынке только электромобили.

Nissan Hyper Urban является прототипом нового Qashqai Фото: Nissan

Пока подробностей про кроссоверы Nissan немного. Обе модели будут построены на платформе CMF-EV, как Nissan Ariya и будущий Leaf, который станет кроссовером и также будет выпускаться в Сандерленде.

Ожидается, что новый Nissan Juke будет основан на концепт-каре Hyper Punk, а электромобиль Nissan Qashqai станет серийной версией концепта Hyper Urban.

Ранее Фокус рассказывал про новый бюджетный кроссовер Nissan за $7800.

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