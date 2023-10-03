Nissan показал яркий электрокроссовер с дверями как у Lamborghini (видео)

Nissan Hyper Urban — компактный электрокроссовер с оригинальным дизайном и поднимающимися вверх дверями. Он получил автопилот и может подзаряжать электроприборы.

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Опубликованы фото концепт-кара Nissan Hyper Urban. Электрический кроссовер дебютирует 25 октября на выставке Japan Mobility Show и станет предвестником одной из моделей нового электрического семейства Nissan. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер получил автопилот и двунаправленную зарядку Фото: Nissan

Новый Nissan Hyper Urban – компактный городской электрокроссовер с выразительным дизайном. У него граненый дизайн с выраженным "носом", расширенными крыльями и высокой оконной линией. Тоненькие фары и фонари растянуты на всю ширину кузова.

Двери электрокара поднимаются вверх Фото: Nissan

Самая оригинальная черта Nissan Hyper Urban его двери. Они поднимаются вверх, причем спереди – как у Lamborghini, а сзади – как у Mercedes 300 SL.

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В салоне передние сиденья складываются и становятся продолжением заднего дивана. При езде на автопилоте руль прячется и выдвигается небольшой монитор. Программное обеспечение можно обновлять "по воздуху", что увеличивает срок эксплуатации авто.

Характеристики Nissan Hyper Urban не раскрывают. Известно только, что электромобиль получил двунаправленную зарядку, то есть может питать электроэнергией различные приборы.

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