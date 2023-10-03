Nissan показав яскравий електрокросовер із дверима як у Lamborghini (відео)

Nissan Hyper Urban — компактний електрокросовер з оригінальним дизайном і дверцятами, що піднімаються вгору. Він отримав автопілот і може заряджати електроприлади.

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Опубліковано фото концепт-кара Nissan Hyper Urban. Електричний кросовер дебютує 25 жовтня на виставці Japan Mobility Show і стане провісником однієї з моделей нового електричного сімейства Nissan. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Кросовер отримав автопілот і двонаправлену зарядку Фото: Nissan

Новий Nissan Hyper Urban — компактний міський електрокросовер із виразним дизайном. У нього гранчастий дизайн із вираженим "носом", розширеними крилами та високою віконною лінією. Тоненькі фари і ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Двері електрокара піднімаються вгору Фото: Nissan

Найоригінальніша риса Nissan Hyper Urban його двері. Вони піднімаються вгору, причому спереду — як у Lamborghini, а ззаду — як у Mercedes 300 SL.

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У салоні передні сидіння складаються і стають продовженням заднього дивана. При їзді на автопілоті кермо ховається і висувається невеликий монітор. Програмне забезпечення можна оновлювати "повітрям", що збільшує термін експлуатації авто.

Характеристики Nissan Hyper Urban не розкривають. Відомо тільки, що електромобіль отримав двонаправлену зарядку, тобто може живити електроенергією різні прилади.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві помітили новітній електрокросовер Nissan.

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