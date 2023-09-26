Прискорена електрифікація: Nissan відмовляється від бензинових моделей у Європі (фото)

Nissan планує представити 19 нових електричних моделей до 2030 року. Крім того, японський автогігант планує здешевити батареї електрокарів одразу на 65%.

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Nissan посилює електрифікацію своєї лінійки. До 2030 року японський автовиробник припинить продаж авто з двигунами внутрішнього згоряння. Про це повідомляється на офіційному сайті.

"Електромобілі — це ідеальне рішення. Понад мільйон клієнтів уже долучилися до нашої подорожі та відчули задоволення від електромобіля Nissan, і шляху назад уже немає", — наголосив СЕО Nissan Макото Учіда.

У стратегії Nissan передбачена і проміжна мета. До 31 березня 2027 року 98% усіх авто, що продаються в Європі, будуть електрифікованими — гібридами або електрокарами.

У планах Nissan — представити до 2030 року 27 електрифікованих моделей, з яких 19 — чисті електрокари. Одним із них стане новий Nissan Leaf, який перетвориться на кросовер.

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До 2030 року повністю електричною стане і лінійка партнера Nissan — Renault. Деякі моделі будуть створюватися у співпраці. Наприклад, наступник Nissan Micra ділитиме платформу з Renault 5.

Також японський автогігант планує до 2028 року знизити вартість батарей для електрокарів на 65%. А ще Nissan почне виробництво твердотільних акумуляторів — довговічніших, безпечніших і зі швидкою зарядкою.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan і Dongfeng розробили недорогий електрокросовер.

Також ми писали, що Nissan готує спортивний електрокросовер.