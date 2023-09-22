Новий Nissan X-Trail 2024 вперше помітили на дорогах (фото)

Новий Nissan X-Trail зміниться зовні та всередині. Кросовер запропонують у бензинових і гібридних модифікаціях.

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У США під час тестів помітили новий Nissan Rogue — американського близнюка моделі X-Trail. На кросовер очікує планове оновлення, а поки що він проходить випробування. Про це повідомляє сайт Motor1.

Кросоверу змінять передню частину Фото: Motor1.com

На тестах новий Nissan X-Trail закрили камуфляжем спереду і ззаду. Неважко здогадатися, що змін зазнають решітка радіатора кросовера, бампери, фари і ліхтарі.

У салоні збільшено тачскрін мультимедіа Фото: carscoops.com

Салон Nissan X-Trail 2024 також частково розсекретили. На фото можна розгледіти новий віртуальний щиток приладів і збільшений тачскрін мультимедійної системи. Як і раніше, в лінійці залишаться версії на 5 і 7 місць.

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Великі зміни: тест-драйв нового кросовера Nissan X-Trail 2023

Новий Nissan X-Trail і його американський побратим Rogue збережуть 1,5-літровий бензиновий турбомотор, який на різних ринках запропонований у версіях потужністю від 163 до 204 к. с. з "м'якою" гібридною установкою або без неї.

Ззаду оновлять ліхтарі Фото: Motor1.com

Європейську і японську версії кросовера можна буде вибрати і з гібридною установкою e-Power, що розвиває 204 к.с. у передньопривідному виконанні і 213 к.с. — у повнопривідному.

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