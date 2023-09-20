Новий спортивний електрокросовер Nissan помітили під час випробувань (фото)

Новий Nissan Ariya Nismo отримає обвіс, задній спойлер і 20-дюймові диски. Потужність силової установки збільшать, а керованість кросовера поліпшать.

Related video

Електромобіль Nissan Ariya незабаром отримає спортивну версію від Nismo. Вона має дебютувати у 2024 році, а поки що кросовер помітили під час тестів на німецькому автодромі Нюрбургринг. Про це повідомляє сайт Motor1.

Електрокросовер отримав обвіс і 20-дюймові диски Фото: Motor1.com

Новий Nissan Ariya Nismo під час випробувань не прикрили камуфляжем, що дало змогу роздивитися його дизайн. Зовнішність електромобіля стала агресивнішою.

Важливо

Зміниться до невпізнання: розкрито подробиці нового Nissan Leaf (фото)

Кросовер Nissan Ariya Nismo отримав аеродинамічний обвіс і додаткові повітрозабірники спереду. Ззаду у нього одразу два спойлери, а ліхтарі тоновані. На додачу, встановлено 20-дюймові легкосплавні диски з низькопрофільними шинами Michelin Pilot Sport розміром 255/45 R20.

Характеристики Nissan Ariya Nismo поки що не розголошують. Відомо, що заряджена версія буде побудована на базі повнопривідної 394-сильної версії кросовера.

Ззаду встановлено два спойлери Фото: Motor1.com

Очікується, що електромобіль Nissan отримає надбавку в потужності, тобто віддача його силової установки перевищить 400 к. с. Розгін до 100 км/год займе менше ніж 5 с. Крім того, на фото видно збільшені гальмівні диски.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan презентував пікап у стилі 80-х років.

Також ми писали про новий Nissan Pathfinder.