Новий спортивний електрокросовер Nissan помітили під час випробувань (фото)
Новий Nissan Ariya Nismo отримає обвіс, задній спойлер і 20-дюймові диски. Потужність силової установки збільшать, а керованість кросовера поліпшать.
Електромобіль Nissan Ariya незабаром отримає спортивну версію від Nismo. Вона має дебютувати у 2024 році, а поки що кросовер помітили під час тестів на німецькому автодромі Нюрбургринг. Про це повідомляє сайт Motor1.
Новий Nissan Ariya Nismo під час випробувань не прикрили камуфляжем, що дало змогу роздивитися його дизайн. Зовнішність електромобіля стала агресивнішою.Важливо
Кросовер Nissan Ariya Nismo отримав аеродинамічний обвіс і додаткові повітрозабірники спереду. Ззаду у нього одразу два спойлери, а ліхтарі тоновані. На додачу, встановлено 20-дюймові легкосплавні диски з низькопрофільними шинами Michelin Pilot Sport розміром 255/45 R20.
Характеристики Nissan Ariya Nismo поки що не розголошують. Відомо, що заряджена версія буде побудована на базі повнопривідної 394-сильної версії кросовера.
Очікується, що електромобіль Nissan отримає надбавку в потужності, тобто віддача його силової установки перевищить 400 к. с. Розгін до 100 км/год займе менше ніж 5 с. Крім того, на фото видно збільшені гальмівні диски.
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