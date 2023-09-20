Новый спортивный электрокроссовер Nissan заметили во время испытаний (фото)
Новый Nissan Ariya Nismo получит обвес, задний спойлер и 20-дюймовые диски. Мощность силовой установки увеличат, а управляемость кроссовера улучшат.
Электромобиль Nissan Ariya вскоре получит спортивную версию от Nismo. Она должна дебютировать в 2024 году, а пока кроссовер заметили во время тестов на немецком автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый Nissan Ariya Nismo во время испытаний не прикрыли камуфляжем, что позволило рассмотреть его дизайн. Внешность электромобиля стала агрессивнее.Важно
Кроссовер Nissan Ariya Nismo получил аэродинамический обвес и дополнительные воздухозаборники спереди. Сзади у него сразу два спойлера, а фонари тонированы. В добавок, установлены 20-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport размером 255/45 R20.
Характеристики Nissan Ariya Nismo пока не разглашают. Известно, что заряженная версия будет построена на базе полноприводной 394-сильной версии кроссовера.
Ожидается, что электромобиль Nissan получит прибавку в мощности, то есть отдача его силовой установки превысит 400 л. с. Разгон до 100 км/ч займет менее 5 с. Кроме того, на фото видны увеличенные тормозные диски.
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