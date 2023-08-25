Изменится до неузнаваемости: раскрыты подробности нового Nissan Leaf (фото)

Электромобиль Nissan Leaf в третьем поколении станет кроссовером. Запас хода модели вырастет примерно до 450 км.

Related video

Появилась информация про новый Nissan Leaf третьего поколения. Электромобиль кардинально изменится и станет кроссовером. Подробности модели стали известны сайту Automotive News.

Новый Nissan Leaf выйдет на рынок в 2026 году, но его уже показали североамериканским дилерам марки на ежегодной закрытой конференции в Лос-Анджелесе. Один из дилеров решил анонимно поделиться информацией про электромобиль Nissan.

Запас хода электрокара вырастет до примерно 450 км Фото: Nissan

По его словам, новый Leaf выглядит, как уменьшенный в размерах кроссовер Nissan Ariya. К слову, ранее были опубликованы официальные рендеры модели и определенная схожесть с Ariya на изображениях просматривается. Оно и неудивительно: у моделей будет общая платформа CMF-EV.

Также дилер сообщил, что запас хода Nissan Leaf 2026 вырастет примерно на 25% по сравнению с самой "дальнобойной" версией модели нынешнего поколения. Учитывая, что современный Nissan Leaf с топовой батареей на 62 кВт∙ч имеет запас хода в 364 км, то его преемник сможет проехать около 450 км без подзарядки.

Важно

Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: почти электромобиль

Новый Nissan Leaf станет одной из 19 электрических моделей, представленных японским автопроизводителем до 2030 года. На конференции дилеров заявили, что среди них будет и электрический седан. Также Nissan активно разрабатывает инновационные твердотельные батареи.

Ранее Фокус рассказывал, что Nissan готовит роскошного конкурента Toyota Land Cruiser 300.

Также мы писали про новый недорогой рамный внедорожник Nissan.