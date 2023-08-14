Цена $23 500 и богатое оснащение: Nissan показал доступного конкурента Toyta Prado (фото)

Новый Nissan Paladin построен на базе рамного пикапа Navara. Внедорожник оснащен 228-сильным турбомотором, а его комплектация включает кожанный салон, электропривод сидений и камеры кругового обзора.

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В Китае состоялась презентация Nissan Paladin. Рамный внедорожник поступает в продажу по цене от 169 800 юаней ($23 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

Внедорожник стоит от 23 500 долларов Фото: autohome.com.cn

Новый Nissan Paladin – обновленная и улучшенная версия модели X-Terra, созданная совместно с компанией Dongfeng. В основе внедорожника лежит пикап Nissan Navara и схожесть с ним видна невооруженным глазом.

У Nissan Paladin 2023 высокий капот и расширенные мускулистые крылья. От X-Terra внедорожник отличается, прежде всего, новой решеткой радиатора и спойлером на крыше.

Автомобиль оснастили 228-сильным турбомотором Фото: autohome.com.cn

Габариты Nissan Paladin 2023:

длина – 4 882 мм;

ширина – 1 850 мм;

высота – 1 875 мм;

колесная база – 2 850 мм.

В салоне появился большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

Салон Nissan Paladin претерпел более существенные изменения по сравнению с предшественником и Navara. Внедорожник получил новые приборы, руль, переднюю панель и дверные карты, а также получил большой 12-дюймовый тачскрин портретного формата. Доступны версии на 5 и 7 мест.

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Комплектация Nissan Paladin довольно богатая. В топовой версии предусмотрены кожаный салон, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, камеры кругового обзора, навигация, адаптивный круиз-контроль, электропривод и подогрев сидений.

Модель предложат в версиях на 5 и 7 мест Фото: autohome.com.cn

Внедорожник Nissan Paladin оснащен 2,0-литровым 228-сильным бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и 7 режимами езды для разных типов бездорожья.

Ранее Фокус сообщал, что Dongfeng презентовал электрического конкурента Hummer мощностью свыше 1000 л. с.

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