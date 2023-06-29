Nissan готовит недорогой экстремальный пикап для серьезного бездорожья (фото)
У Nissan Navara увеличен клиренс, он получил защитный пластиковый обвес и внедорожную резину. Пикап оснащен 190-сильным турбодизелем.
Линейку Nissan Navara 2023 пополнит новая модификация повышенной проходимости. Первые изображения пикапа попали в интернет – их опубликовал сайт Autohome.
Новый Nissan Navara выглядит агрессивнее стандартной версии. У пикапа огромная черная решетка радиатора, защитный пластиковый обвес и массивные бамперы, скошенные снизу. Кроме того, установлены 18-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами. На крыше появился багажник, а в кузове – стальные дуги. Клиренс пикапа увеличен.
Салон Nissan Navara не рассекретили, однако известно, что он не претерпит изменений. Автомобиль получит новую износостойкую отделку салона.
Пикап Nissan Navara сохранил 2,5-литровый турбодизель мощностью 190 л. с. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатая автоматическая КПП. Полный привод с понижающей передачей остался без изменений.
Внедорожная версия Nissan Navara поступит в продажу до конца нынешнего года. Стоимость составит 25,6 тыс. долларов за пикап с механической КПП и 30 тыс. долларов – за вариант с автоматом.
Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появились недорогие китайские пикапы на базе Nissan Navara.
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