Брутальный конкурент Hummer: Dongfeng показал 1000-сильный электровнедорожник (фото)

Новый Dongfeng Mengshi 917 получил четыер электромотора мощностью свыше 1000 л. с. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с и может ездить боком.

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Опубликованы официальные фото Dongfeng Mengshi 917. Брутальный электрический внедорожник вскоре поступит в производство. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Dongfeng Mengshi 917 – китайский конкурент электрического Hummer. У него агрессивный рубленный дизайн с высоким капотом, массивными бамперами, расширенными крыльями и вертикальными задними стойками крыши.

Электрокар отличается брутальным дизайном Фото: Dongfeng

Размеры Dongfeng Mengshi 917:

длина – 4987 мм;

ширина – 2080 мм;

высота – 1935 мм;

колесная база – 2950 мм.

Салон Dongfeng Mengshi 917 отделан кожей и деревом, а передние сиденья получили электропривод. Дверные ручки напоминают рукоятки пистолетов, а рычаг КПП похож на ручку управления катером. На передней панели установлены три больших дисплея.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Dongfeng

Электромобиль Dongfeng Mengshi 917 оснащен четырьмя моторами с суммарно отдачей 1088 л. с. и 1400 Нм. Тяжелый внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с и развивает 195 км/ч.

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Большая батарея на 142,7 кВт∙ч позволяет проехать 505 км без подзарядки. Позже также появится 816-сильный гибрид Dongfeng Mengshi 917 с бензиновым мотор-генератором: его запас хода достигнет 800 км.

Внедорожник получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса Фото: Dongfeng

Китайский внедорожник получил полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а также пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. Углы въезда и съезда составляют 31°. Кроме того, предусмотрено полноуправляемое шасси, позволяющее ездить боком.

Цена Dongfeng Mengshi 917 составит 1,6 миллиона юаней ($220 000). Гибрид будет несколько дешевле – около $95-100 тысяч. Позже к внедорожнику присоединится пикап.

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