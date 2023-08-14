Брутальный конкурент Hummer: Dongfeng показал 1000-сильный электровнедорожник (фото)
Новый Dongfeng Mengshi 917 получил четыер электромотора мощностью свыше 1000 л. с. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с и может ездить боком.
Опубликованы официальные фото Dongfeng Mengshi 917. Брутальный электрический внедорожник вскоре поступит в производство. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Dongfeng Mengshi 917 – китайский конкурент электрического Hummer. У него агрессивный рубленный дизайн с высоким капотом, массивными бамперами, расширенными крыльями и вертикальными задними стойками крыши.
Размеры Dongfeng Mengshi 917:
- длина – 4987 мм;
- ширина – 2080 мм;
- высота – 1935 мм;
- колесная база – 2950 мм.
Салон Dongfeng Mengshi 917 отделан кожей и деревом, а передние сиденья получили электропривод. Дверные ручки напоминают рукоятки пистолетов, а рычаг КПП похож на ручку управления катером. На передней панели установлены три больших дисплея.
Электромобиль Dongfeng Mengshi 917 оснащен четырьмя моторами с суммарно отдачей 1088 л. с. и 1400 Нм. Тяжелый внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с и развивает 195 км/ч.Важно
Большая батарея на 142,7 кВт∙ч позволяет проехать 505 км без подзарядки. Позже также появится 816-сильный гибрид Dongfeng Mengshi 917 с бензиновым мотор-генератором: его запас хода достигнет 800 км.
Китайский внедорожник получил полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а также пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. Углы въезда и съезда составляют 31°. Кроме того, предусмотрено полноуправляемое шасси, позволяющее ездить боком.
Цена Dongfeng Mengshi 917 составит 1,6 миллиона юаней ($220 000). Гибрид будет несколько дешевле – около $95-100 тысяч. Позже к внедорожнику присоединится пикап.
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