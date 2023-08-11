Большой багажник и цена $22 600: представлен новый седан Peugeot 508 (фото)

Седан Peugeot 508 L крупнее и просторнее лифтбека, но при этом дешевле. Модель богато оснащена и получила 211-сильный турбомотор.

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В Китае презентован седан Peugeot 508 L 2023. Удлиненная четырехдверная версия модели D-класса поступает в продажу по цене от 22 600 до 28 700 долларов. Об этом сообщается на сайте французского автопроизводителя.

У седана изменена передняя часть Фото: Stellantis

Седан Peugeot 508 L выпускается в Китае на предприятии Dongfeng-Peugeot. Он прошел обновление вслед за стандартным пятидверным лифтбэком и является более доступным аналогом модели DS 9. Отличить новую модель можно по широкой решетке радиатора, тоненьким диодным фарам и измененному узору фонарей.

В салоне увеличен тачскрин

Салон Peugeot 508 L практически не изменился – седан только получил улучшенную мультимедийную систему с большим 10-дюймовым тачскрином. Примечательно, что новый селектор КПП, как у лифтбэка, здесь не установлен.

Седан Peugeot 508 L несколько крупнее пятидверной версии, поэтому просторнее внутри и обладает вместительным 513-литровым багажником.

Седан богато оснащен Фото: Stellantis

Размеры Peugeot 508 L 2023:

длина – 4870 мм;

ширина – 1855 мм;

высота – 1455 мм;

колесная база – 2848 мм.

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Новый Peugeot 508 L дешевле лифтбэка, но ему доступны такие же опции. Седан можно оснастить панорамной крышей, системой ночного видения, трехзонным климат-контролем, сенсорным электроприводом крышки багажника или адаптивным круиз-контролем.

Крышка багажника получила сенсорный электропривод Фото: Stellantis

От базового 1,6-литрового турбомоторам отказались, поэтому теперь для Peugeot 508 L 2023 доступен лишь один двигатель – 1,8-литровая 211-сильная турбочетверка. В паре с ней работает 8-ступенчатый автомат.

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