Богатое оснащение и автомат: в Украине появится мощный и недорогой пикап из Франции (фото)

Пикап Peugeot Landtrek получит 215-сильный турбомотор и 6-ступенчатый автомат. Комплектацию пикапа расширят, но он останется одним из самых дешевых в классе.

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Линейку Peugeot Landtrek в Украине пополнит новая топовая версия. Пикап богато оснащен и получил мощный бензиновый двигатель. Об этом сообщается на официальном сайте Peugeot в Украине.

Пикап оснащен автоматической КПП Фото: Peugeot

Новый Peugeot Landtrek будет доступен с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой на 215 л. с. и 320 Нм. В паре с ней работает 6-ступенчатая автоматическая КПП Punch Powerglide. Напомним, что дизельный пикап Peugeot комплектуется механикой.

Салон пикапа отделан кожей Фото: Peugeot

Бензиновый вариант демонстрирует лучшую динамику – 11,2 с до 100 км/ч и максимальные 177 км/ч. Вместе с тем, расход топлива относительно небольшой – 9,1 л/100 км.

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Естественно, пикап Peugeot Landtrek сохранил полный привод с понижающей передачей. Клиренс в 235 мм позволяет форсировать броды глубиной до 600 мм.

Комплектация бензинового Peugeot Landtrek расширена Фото: Peugeot

Новый Peugeot Landtrek 2023 с бензиновым мотором предложен в богато оснащенной комплектации Allure с кожаным салоном, бесключевым доступом, электроприводом и подогревом сидений, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора. Вместе с тем, французский пикап остается одним из самых доступных в классе – такая версия стоит от 1 282 100 гривен.

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