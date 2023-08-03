В Украине обнаружен нестандартный электромобиль Peugeot Expert 2000 года (фото)

Peugeot Expert 2000 года получил электромотор и батарею из деталей Nissan Leaf и Chevrolet Bolt. Полная зарядка электромобиля стоит всего 6 гривен.

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Старый минивэн Peugeot Expert стал основой для интересного проекта. В Киевской области его переделали в электромобиль. Об этом пишет сайт Nextcar.

Для доработки взяли Peugeot Expert 2000 года. Его пробег составляет 300 000 км, но автомобиль пребывает в удовлетворительном состоянии, а его оцинкованный кузов не проржавел. С виду электрокар не выдает ничего, кроме "зеленых" номеров.

Запас хода авто составляет 60 км Фото: auto.ria.com

Вместо дизельного двигателя минивэн Peugeot Expert получил электромотор. Его батарея собрана из 142 блоков аккумуляторов от Nissan Leaf и Chevrolet Bolt. На данный момент запас хода составляет около 60 км, но есть возможность установить еще 34 блока, что позволит проезжать до 100 км.

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Зарядить электромобиль Peugeot Expert от домашней 220-вольтной электросети можно примерно за 3-4 часа. Стоимость зарядки батареи составляет всего 6 гривен.

Батарею собрали из аккумуляторов Nissan Leaf и Chevrolet Bolt Фото: auto.ria.com

Сейчас создатель автомобиля планирует продать его. Купить электромобиль Peugeot Expert можно за 4400 долларов.

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