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Авто

В Украине обнаружен очень редкий и малоизвестный электромобиль Citroen 2000 года (фото)

Citroen Saxo Electrique, Citroen Saxo, электромобиль Citroen, электрокар Citroen
Фото: auto.ria.com | Citroen Saxo Electrique — один из первых европейских электрокаров

Citroen Saxo Electrique — один из первых серийных электромобилей в Европе. Он оснащен 27-сильным мотором и развивает 95 км/ч, а его запас хода составляет 70-80 км.

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В Украине появился необычный Citroen Saxo 2000 года. Компактный хэтчбек оснащен электрической установкой. Подробности авто опубликовали на сайте Auto.ria.

Citroen Saxo Electrique, Citroen Saxo, электромобиль Citroen, электрокар Citroen Fullscreen
Запас хода электромобиля составляет 70-80 км
Фото: auto.ria.com

Электромобиль Citroen Saxo не переделан из бензинового автомобиля – это серийная модель. В Citroen одними из первых в Европе поняли, что за электромобилями будущее и наладили мелкосерийную сборку электрических хэтчбеков Saxo Electrique.

Citroen Saxo Electrique, Citroen Saxo, электромобиль Citroen, электрокар Citroen Fullscreen
Электромобиль Citroen Saxo проехал всего 16 000 км
Фото: auto.ria.com

Всего с 1997 по 2002 годы во Франции выпущено только 6400 таких авто, то есть это своего рода раритет. Конкретно этот электрокар Citroen Saxo можно назвать капсулой времени, ведь пробег 23-летнего авто – всего 16 000 км.

Citroen Saxo Electrique, Citroen Saxo, электромобиль Citroen, электрокар Citroen Fullscreen
Выпущено лишь 6400 Citroen Saxo Electrique
Фото: auto.ria.com

Citroen Saxo Electrique получил электомотор с пиковой мощностью 20 кВт (27 л. с.) и способен развить 95 км/ч. Никель-кадмиевые батареи емкостью 12 кВт∙ч позволяют проехать около 70-80 км, а зарядить их можно за 6-8 часов. Также предусмотрена система тормозной рекуперации.

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Электромобиль Citroen Saxo был на 290 кг тяжелее бензиновой модели. Это было обусловлено не только батареями, но и автономным бензиновым отопителем: для печки установили небольшой 9,5-литровый бензобак.

Citroen Saxo Electrique, Citroen Saxo, электромобиль Citroen, электрокар Citroen Fullscreen
Электрокар оснащен 27-сильным мотором
Фото: auto.ria.com

Новый Citroen Saxo Electrique стоил около 21 500 долларов, то есть был ощутимо дороже бензинового собрата. Кроме того, его сдавали в лизинг за 100 долларов на месяц. Сейчас за авто просят 4400 долларов и, судя по фото, оно пригнано из Германии.

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