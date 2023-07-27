В Украине обнаружен очень редкий и малоизвестный электромобиль Citroen 2000 года (фото)

Citroen Saxo Electrique — один из первых серийных электромобилей в Европе. Он оснащен 27-сильным мотором и развивает 95 км/ч, а его запас хода составляет 70-80 км.

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Запас хода электромобиля составляет 70-80 км Фото: auto.ria.com

Электромобиль Citroen Saxo не переделан из бензинового автомобиля – это серийная модель. В Citroen одними из первых в Европе поняли, что за электромобилями будущее и наладили мелкосерийную сборку электрических хэтчбеков Saxo Electrique.

Электромобиль Citroen Saxo проехал всего 16 000 км Фото: auto.ria.com

Всего с 1997 по 2002 годы во Франции выпущено только 6400 таких авто, то есть это своего рода раритет. Конкретно этот электрокар Citroen Saxo можно назвать капсулой времени, ведь пробег 23-летнего авто – всего 16 000 км.

Выпущено лишь 6400 Citroen Saxo Electrique Фото: auto.ria.com

Citroen Saxo Electrique получил электомотор с пиковой мощностью 20 кВт (27 л. с.) и способен развить 95 км/ч. Никель-кадмиевые батареи емкостью 12 кВт∙ч позволяют проехать около 70-80 км, а зарядить их можно за 6-8 часов. Также предусмотрена система тормозной рекуперации.

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Электромобиль Citroen Saxo был на 290 кг тяжелее бензиновой модели. Это было обусловлено не только батареями, но и автономным бензиновым отопителем: для печки установили небольшой 9,5-литровый бензобак.

Электрокар оснащен 27-сильным мотором Фото: auto.ria.com

Новый Citroen Saxo Electrique стоил около 21 500 долларов, то есть был ощутимо дороже бензинового собрата. Кроме того, его сдавали в лизинг за 100 долларов на месяц. Сейчас за авто просят 4400 долларов и, судя по фото, оно пригнано из Германии.

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