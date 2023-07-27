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В Україні виявлено дуже рідкісний і маловідомий електромобіль Citroen 2000 року (фото)

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Фото: auto.ria.com | Citroen Saxo Electrique — один із перших європейських електрокарів

Citroen Saxo Electrique — один із перших серійних електромобілів у Європі. Він оснащений 27-сильним мотором і розвиває 95 км/год, а його запас ходу становить 70-80 км.

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В Україні з'явився незвичайний Citroen Saxo 2000 року. Компактний хетчбек оснащений електричною установкою. Подробиці авто опублікували на сайті Auto.ria.

Citroen Saxo Electrique, Citroen Saxo, електромобіль Citroen, електрокар Citroen Fullscreen
Запас ходу електромобіля становить 70-80 км
Фото: auto.ria.com

Електромобіль Citroen Saxo не перероблено з бензинового автомобіля — це серійна модель. У Citroen одними з перших в Європі зрозуміли, що за електромобілями майбутнє і налагодили дрібносерійне складання електричних хетчбеків Saxo Electrique.

Citroen Saxo Electrique, Citroen Saxo, електромобіль Citroen, електрокар Citroen Fullscreen
Електромобіль Citroen Saxo проїхав лише 16 000 км
Фото: auto.ria.com

Загалом з 1997 по 2002 роки у Франції випущено лише 6400 таких авто, тобто це свого роду раритет. Саме цей електрокар Citroen Saxo можна назвати капсулою часу, адже пробіг 23-річного авто — лише 16 000 км.

Citroen Saxo Electrique, Citroen Saxo, електромобіль Citroen, електрокар Citroen Fullscreen
Випущено лише 6400 Citroen Saxo Electrique
Фото: auto.ria.com

Citroen Saxo Electrique отримав електомотор із піковою потужністю 20 кВт (27 к. с.) і здатний розвинути 95 км/год. Нікель-кадмієві батареї ємністю 12 кВт∙год дають змогу проїхати близько 70-80 км, а зарядити їх можна за 6-8 годин. Також передбачена система гальмівної рекуперації.

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Електромобіль Citroen Saxo був на 290 кг важчим за бензинову модель. Це було зумовлено не тільки батареями, а й автономним бензиновим обігрівачем: для пічки встановили невеликий 9,5-літровий бензобак.

Citroen Saxo Electrique, Citroen Saxo, електромобіль Citroen, електрокар Citroen Fullscreen
Електрокар оснащений 27-сильним мотором
Фото: auto.ria.com

Новий Citroen Saxo Electrique коштував близько 21 500 доларів, тобто був відчутно дорожчим за бензинового побратима. Крім того, його здавали в лізинг за 100 доларів на місяць. Зараз за авто просять 4400 доларів і, судячи з фото, воно пригнане з Німеччини.

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