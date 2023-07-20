Змінився до невпізнання: в Україні помітили новий Renault Megane 2023 (фото)

Renault Megane 2023 кардинально змінився і вперше став електрокаром. Дизайн авто також зазнав великих змін — він яскравіший і виразніший.

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Новий Renault Megane E-Tech (саме так називається модель) став електромобілем. Авто оснащене мотором на 218 к. с. і акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 7,4 с і розвиває 160 км/год, а його запас ходу становить 470 км.

Новий Renault Megane став електромобілем Фото: topgir.com.ua

До того ж, електромобіль Renault Megane 2023 змінився зовні — став більш стрімким і витонченим. У авто високий капот, плавні обводи кузова і заховані в стійках ручки задніх дверей. Фари доповнені оригінальними ходовими вогнями.

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї Фото: auto.ria.com

Новий Renault Megane E-Tech компактніший за модель минулого покоління — 4210 мм у довжину. Проте він став просторішим всередині, а об'єм багажника зріс до 440 л.

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У салоні Renault Megane 2023 встановлено віртуальний щиток приладів і великий тачскрін портретного формату. До того ж, розширено базову комплектацію моделі — є безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів сидінь, камера, датчики світла і дощу.

Об'єм багажника зріс до 440 л Фото: auto.ria.com

Електромобілі Renault Megane E-Tech постачають в Україну неофіційно з Європи. Ціни стартують із 37 500 доларів.

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