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Тест-драйв электромобиля Citroen Ami: милый друг

Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023
Фото: Тарас Брязгунов | Citroen Ami — миниатюрный и недорогой городской электрокар

Citroen Ami — самый компактный, самый доступный и самый неординарный электромобиль в Европе. Фокус узнал предназначение миниатюрного авто и испытал его в родной среде — на городских улицах.

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Этот электромобиль выполнен из пластика и его сложно назвать шедевром дизайна, но он привлекает всеобщее внимание подобно магниту. Он маленький, юркий и формально даже не является автобилем. Фокус познакомился с самым компактным и самым необычным электрокаром в Украине – Citroen Ami.

Citroen Ami 2023, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami Fullscreen
Кузов электрокара выполнен из пластика
Фото: Тарас Брязгунов

Когда в 2019 году дебютировал концепт-кар Citroen Ami (в переводе с французского — "друг"), никто не мог подумать, что он станет серийным. Тем не менее, французскому автопроизводителю хватило смелости воплотить в жизнь оригинальный проект. Мало того, это самый дешевый электромобиль в Европе — он стоит от 7000 евро.

Следует отметить, что подобные миниатюрные автомобили во Франции — не редкость. Их уже не одно десятилетие выпускают небольшие компании Ligier и Mega.

новый Citroen Ami, Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Citroen Ami достигает всего 2,41 м в длину
Фото: Тарас Брязгунов

Столь маломощными машинами во Франции и еще ряде европейских стран можно даже управлять без прав и с 14 лет. К слову, Citroen Ami в Украине зарегистрирован не как автомобиль, а как квадроцикл.

Семейство Ami уже включает даже кроссовер, а еще у модели появился собрат Fiat Topolino в ретро-стиле. А еще Европе подобные модели нередко используются службами доставки на подобие Glovo или Bolt Food. Для них создали одноместную версию Cargo, и именно такой Citroen Ami был предоставлен на тест Фокуса.

Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Спереди и сзади авто выглядит практически одинаково
Фото: Тарас Брязгунов

В центре внимания

Миниатюрный электромобиль Citroen Ami практически одинаково выглядит спереди и сзади — для снижения себестоимости кузовные панели выполнены взаемозаменяемыми. У него круглая оптика, массивные интегрированные бамперы и выраженные расширенные крылья. Колеса разнесены по углам кузова.

Оригинальная черта Citroen Ami – ассиметричные двери. Правая дверь открывается привычно, а вот левая – против движения. Ручек нет – вместо них предусмотрены кнопки.

Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Водительская дверь открывается против движения
Фото: Тарас Брязгунов

Пластиковым кузовным панелям не страшны царапины. К тому же, в случае повреждения их можно легко снять и заменить. По размерам электрокар Citroen даже меньше, чем Smart.

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Габариты Citroen Ami 2023:

  • длина – 2410 мм;
  • ширина – 1390 мм;
  • высота – 1520 мм;
  • масса – 485 кг.
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
В боковых окнах открываются форточки
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Зеркала заднего вида регулируются вручную
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023

Появление Citroen Ami на улице сразу привлекает всеобщее внимание. Автомобиль постоянно фотографируют, расспрашивают о нем. За рулем Ami ощущаешь себя знаменитостью, которую преследуют папарацци.

Аскетизм во всем – салон Citroen Ami

Интерьер Citroen Ami поражает своей простотой. Повсюду – жесткий износостойкий пластик, вместо дверных ручек – петли (причем, отдельные для закрытия и открытия дверей). Окна не опускаются, но в них открываются форточки. Зато крыша почти полностью прозрачная.

Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Салон отделан крепки жестким пластиком
Фото: Тарас Брязгунов

Руль не регулируется и снабжен наплывами в районе хвата рук. Единственный подрулевой переключатель включает дворник (он у Ami один) и снабжен кнопкой звукового сигнала. Вместо рычага КПП предусмотрены три кнопки на полу – Drive, задний ход и нейтраль.

Показания приборов выводятся на миниатюрный монохромный дисплей – там отображаются спидометр, одометр, запас хода и указатель уровня заряда батареи.

Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Показания приборов выведены на небольшой дисплей
Фото: Тарас Брязгунов

Кнопок на передней панели целых три – обогрев стекла, обдув и "аварийка". Также есть USB разъем и ниши для смартфона и Bluetooth-колонки, которая заменит аудиосистему. Печки, а, тем более, кондиционера в Ami нет.

Маленький снаружи, просторный внутри

Сиденье с пластиковым каркасом оказалось весьма удобным. Из оснащения по безопасности – только ремень, никаких эйрбегов у Citroen Ami нет. В таких условиях горизонтальная регулировка кресла – это уже роскошь.

Зато места внутри на удивление много – за рулем не тесно, а над головой у меня (при росте 176 см) остается приличный запас. Да и обзорность благодаря большой площади остекления идеальная. К габаритам привыкаешь сразу. Зеркала заднего вида небольшие и регулируются вручную, как на мотоциклах или старых авто.

Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
За рулем в Ami на удивление просторно
Фото: Тарас Брязгунов

А где же багажник? Электромобиль Citroen Ami не имеет его. За сиденьем есть небольшая ниша, куда поместится рюкзак. В добавок, есть небольшой отсек для документов.

В варианте Citroen Ami Cargo на месте пассажирского кресла – довольно вместительный отсек для багажа с крышкой и откидной полкой. Так что хотя название авто и переводится с французского как "друг", в такой версии друзей не покатаешь.

Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Вместо пассажирского кресла в Citroen Ami Cargo предусмотрен грузовой отсек
Фото: Тарас Брязгунов

Динамика и запас хода Citroen Ami

Электромобиль Citroen Ami является переднеприводным и переднемоторным. Выдающейся динамики от него не стоит ожидать, ведь его мощность составляет всего 8 л. с.

Максимальная скорость Citroen Ami 2023 ограничена на 45 км/ч, причем до предела электрокар добирается довольно быстро и веьса резво. Сам мотор очень тихий, но в общем шумоизоляция в не лучшая и слышно все, что происходит вокруг авто.

Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Вместо дверных ручек предусмотрены петли
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
На центральной панели кнопок немного
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Вместо рычага КПП — кнопки на полу
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
В Citroen Ami можно установить Bluetooth-колонку - она заменит аудиосистему
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Небольшой отсек подойдет для хранения документов
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023
Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023

Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км и это тот случай, когда паспортные данные совпадают с реальными — проверено на практике. Зарядить электромобиль Citroen Ami от домашней электросети можно за 6,5 часов.

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Город – его стихия

Руль и педаль тормоза тяжелые, так как не оснащены усилителями. В поворотах авто серьезно кренится, а на неровностях кузов хорошенько встряхивает.

Зато юркий маленький автомобиль отлично маневрирует в городском потоке. Диаметр его разворота – всего 7,2 м. Да и запарковаться можно фактически где угодно, ведь Ami хватит и половины стандартного паркоместа.

Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Citroen Ami уверенно маневрирует в городе
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Citroen Ami Cargo поражает своей простотой. К нему стоит относиться не как к автомобилю, а как к квадроциклу с крышей. Да, Ami Cargo медленный, жесткий и лишен простейших опций, но он отлично подходит на ту роль, для которой его создали – городского транспортного средства для служб доставки. Электрокар удобнее и безопаснее скутера и, в отличие от двухколесной техники, имеет большой грузовой отсек.

Citroen Ami, новый Citroen Ami, электромобиль Citroen Ami, Citroen Ami 2023 Fullscreen
Запас хода электрокара составляет 75 км
Фото: Тарас Брязгунов

Технические характеристики Citroen Ami

Тип двигателя электрический 
Мощность двигателя, л. с. 8
Коробка передач 1-ступенчатый редуктор
Привод передний
Запас хода, км 75
Макс. скорость, км/ч 45
Емкость батареи, кВт∙ч  5,5
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