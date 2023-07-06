Тест-драйв электромобиля Citroen Ami: милый друг

Citroen Ami — самый компактный, самый доступный и самый неординарный электромобиль в Европе. Фокус узнал предназначение миниатюрного авто и испытал его в родной среде — на городских улицах.

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Этот электромобиль выполнен из пластика и его сложно назвать шедевром дизайна, но он привлекает всеобщее внимание подобно магниту. Он маленький, юркий и формально даже не является автобилем. Фокус познакомился с самым компактным и самым необычным электрокаром в Украине – Citroen Ami.

Кузов электрокара выполнен из пластика Фото: Тарас Брязгунов

Когда в 2019 году дебютировал концепт-кар Citroen Ami (в переводе с французского — "друг"), никто не мог подумать, что он станет серийным. Тем не менее, французскому автопроизводителю хватило смелости воплотить в жизнь оригинальный проект. Мало того, это самый дешевый электромобиль в Европе — он стоит от 7000 евро.

Следует отметить, что подобные миниатюрные автомобили во Франции — не редкость. Их уже не одно десятилетие выпускают небольшие компании Ligier и Mega.

Citroen Ami достигает всего 2,41 м в длину Фото: Тарас Брязгунов

Столь маломощными машинами во Франции и еще ряде европейских стран можно даже управлять без прав и с 14 лет. К слову, Citroen Ami в Украине зарегистрирован не как автомобиль, а как квадроцикл.

Семейство Ami уже включает даже кроссовер, а еще у модели появился собрат Fiat Topolino в ретро-стиле. А еще Европе подобные модели нередко используются службами доставки на подобие Glovo или Bolt Food. Для них создали одноместную версию Cargo, и именно такой Citroen Ami был предоставлен на тест Фокуса.

Спереди и сзади авто выглядит практически одинаково Фото: Тарас Брязгунов

В центре внимания

Миниатюрный электромобиль Citroen Ami практически одинаково выглядит спереди и сзади — для снижения себестоимости кузовные панели выполнены взаемозаменяемыми. У него круглая оптика, массивные интегрированные бамперы и выраженные расширенные крылья. Колеса разнесены по углам кузова.

Оригинальная черта Citroen Ami – ассиметричные двери. Правая дверь открывается привычно, а вот левая – против движения. Ручек нет – вместо них предусмотрены кнопки.

Водительская дверь открывается против движения Фото: Тарас Брязгунов

Пластиковым кузовным панелям не страшны царапины. К тому же, в случае повреждения их можно легко снять и заменить. По размерам электрокар Citroen даже меньше, чем Smart.

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Габариты Citroen Ami 2023:

длина – 2410 мм;

ширина – 1390 мм;

высота – 1520 мм;

масса – 485 кг.

В боковых окнах открываются форточки Зеркала заднего вида регулируются вручную

Появление Citroen Ami на улице сразу привлекает всеобщее внимание. Автомобиль постоянно фотографируют, расспрашивают о нем. За рулем Ami ощущаешь себя знаменитостью, которую преследуют папарацци.

Аскетизм во всем – салон Citroen Ami

Интерьер Citroen Ami поражает своей простотой. Повсюду – жесткий износостойкий пластик, вместо дверных ручек – петли (причем, отдельные для закрытия и открытия дверей). Окна не опускаются, но в них открываются форточки. Зато крыша почти полностью прозрачная.

Салон отделан крепки жестким пластиком Фото: Тарас Брязгунов

Руль не регулируется и снабжен наплывами в районе хвата рук. Единственный подрулевой переключатель включает дворник (он у Ami один) и снабжен кнопкой звукового сигнала. Вместо рычага КПП предусмотрены три кнопки на полу – Drive, задний ход и нейтраль.

Показания приборов выводятся на миниатюрный монохромный дисплей – там отображаются спидометр, одометр, запас хода и указатель уровня заряда батареи.

Показания приборов выведены на небольшой дисплей Фото: Тарас Брязгунов

Кнопок на передней панели целых три – обогрев стекла, обдув и "аварийка". Также есть USB разъем и ниши для смартфона и Bluetooth-колонки, которая заменит аудиосистему. Печки, а, тем более, кондиционера в Ami нет.

Маленький снаружи, просторный внутри

Сиденье с пластиковым каркасом оказалось весьма удобным. Из оснащения по безопасности – только ремень, никаких эйрбегов у Citroen Ami нет. В таких условиях горизонтальная регулировка кресла – это уже роскошь.

Зато места внутри на удивление много – за рулем не тесно, а над головой у меня (при росте 176 см) остается приличный запас. Да и обзорность благодаря большой площади остекления идеальная. К габаритам привыкаешь сразу. Зеркала заднего вида небольшие и регулируются вручную, как на мотоциклах или старых авто.

За рулем в Ami на удивление просторно Фото: Тарас Брязгунов

А где же багажник? Электромобиль Citroen Ami не имеет его. За сиденьем есть небольшая ниша, куда поместится рюкзак. В добавок, есть небольшой отсек для документов.

В варианте Citroen Ami Cargo на месте пассажирского кресла – довольно вместительный отсек для багажа с крышкой и откидной полкой. Так что хотя название авто и переводится с французского как "друг", в такой версии друзей не покатаешь.

Вместо пассажирского кресла в Citroen Ami Cargo предусмотрен грузовой отсек Фото: Тарас Брязгунов

Динамика и запас хода Citroen Ami

Электромобиль Citroen Ami является переднеприводным и переднемоторным. Выдающейся динамики от него не стоит ожидать, ведь его мощность составляет всего 8 л. с.

Максимальная скорость Citroen Ami 2023 ограничена на 45 км/ч, причем до предела электрокар добирается довольно быстро и веьса резво. Сам мотор очень тихий, но в общем шумоизоляция в не лучшая и слышно все, что происходит вокруг авто.

Вместо дверных ручек предусмотрены петли На центральной панели кнопок немного Вместо рычага КПП — кнопки на полу В Citroen Ami можно установить Bluetooth-колонку - она заменит аудиосистему Небольшой отсек подойдет для хранения документов

Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км и это тот случай, когда паспортные данные совпадают с реальными — проверено на практике. Зарядить электромобиль Citroen Ami от домашней электросети можно за 6,5 часов.

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Город – его стихия

Руль и педаль тормоза тяжелые, так как не оснащены усилителями. В поворотах авто серьезно кренится, а на неровностях кузов хорошенько встряхивает.

Зато юркий маленький автомобиль отлично маневрирует в городском потоке. Диаметр его разворота – всего 7,2 м. Да и запарковаться можно фактически где угодно, ведь Ami хватит и половины стандартного паркоместа.

Citroen Ami уверенно маневрирует в городе Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Citroen Ami Cargo поражает своей простотой. К нему стоит относиться не как к автомобилю, а как к квадроциклу с крышей. Да, Ami Cargo медленный, жесткий и лишен простейших опций, но он отлично подходит на ту роль, для которой его создали – городского транспортного средства для служб доставки. Электрокар удобнее и безопаснее скутера и, в отличие от двухколесной техники, имеет большой грузовой отсек.

Запас хода электрокара составляет 75 км Фото: Тарас Брязгунов

Технические характеристики Citroen Ami

Тип двигателя электрический Мощность двигателя, л. с. 8 Коробка передач 1-ступенчатый редуктор Привод передний Запас хода, км 75 Макс. скорость, км/ч 45 Емкость батареи, кВт∙ч 5,5

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