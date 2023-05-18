В Украине появятся недорогие электрокроссоверы Citroen с запасом хода свыше 400 км (фото)

Электромобиль Citroen e-C4 оснащен 156-сильным мотором и батареей емкостью 54 кВт∙ч. Модель предложат в двух кузовных версиях.

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На украинский рынок выйдет новый Citroen e-C4. Кроссовер должен появиться в нашей стране до конца года. Об этом сообщает официальный сайт Citroen в Украине.

Пятидверный Citroen e-C4 Фото: Stellantis

Электромобиль Citroen предложат в двух версиях – как пятидверный хэтчбек повышенной проходимости e-C4 длиной 4,36 м и 4,6-метровый кросс-седан e-C4 X. У четырехдверной версии большой багажник – 510-1360 л против 380-1250 л у хэтчбека.

Внедорожный седан Citroen e-C4 X Фото: Stellantis

Визуально электрокары Citroen практически не отличаются от бензиновых и дизельных версий C4 и C4 X. Автомобили привлекают авангардным дизайном со стреловидной передней оптикой в стиле логотипа Citroen.

В Европе электрокар предложен только в богатой комплектации Фото: Stellantis

Электромобили Citroen e-C4 и e-C4 X предложат в Украине в топовой 156-сильной версии, которая только недавно дебютировала в Европе. Она не только стала мощнее, но и получила увеличенную батарею на 54 кВт∙ч, обеспечивающую запас хода в 420 км. Такой же силовой установкой оснащен новый DS3 E-Tense, ранее представленный в Украине.

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Новые Citroen e-C4 и e-C4 X поддерживают двухфазную или трехфазную зарядку переменным током от домашней электросети. Также есть возможность зарядки постоянным током мощностью до 100 кВт – в этом случае зарядить электрокар на 80% можно за полчаса.

Объем багажника Citroen e-C4 X составляет 510 л Фото: Stellantis

Комплектации и цены Citroen e-C4 в Украине еще не объявлены, но известно, что в Европе такие электромобили доступны только в топовой версии Shine с климат-контролем, камерой, проекцией на лобовое стекло, навигацией, подогревом передних и задних сидений, а также набором систем безопасности.

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