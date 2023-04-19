В Украине появится недорогой электрический минивэн Peugeot: подробности и цены (фото)

Электромобиль Peugeot e-Rifter оснащен 136-сильным мотором и способен проехать до 285 км без подзарядки. Минивэн предложен в версиях на 5 и 7 мест.

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Линейку Peugeot Rifter в Украине пополнит электрическая версия. Минивэн уже доступна для заказа. Об этом сообщает официальный сайт Peugeot.

Минивэн предложен в версиях на 5 и 7 мест Фото: Stellantis

Электромобиль Peugeot e-Rifter оснащен мотором на 136 л. с. и 260 Нм. Он разгоняется до 100 км/ч за 11,2-11,7 с (в зависимости от версии). Максимальная скорость ограничена на 130 км/ч. К слову, эту же силовую установку получил и электрокроссовер Peugeot e-2008, который также вскоре появится в Украине.

Быстрая зарядка на 80% осуществляется за полчаса Фото: Stellantis

Новый Peugeot e-Rifter получил аккумуляторную батарею емкостью 50 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 240-285 км. Электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью 100 кВт – в этом случае пополнить заряд на 80% можно за 30 минут.

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Электрокар Peugeot e-Rifter предложен в пятиместной версии длиной 4,4 м (от 1 306 200 гривен) и 4,75-метровом семиместном варианте (от 1 362 700 гривен). В последнем случае объем багажника составляет до 4000 л.

Минивэн получил виртуальный щиток приборов и 8,0-дюймовый тачскрин Фото: Stellantis

Новый Peugeot e-Rifter доступен в одной версии Allure с бесключевым доступом, двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, виртуальным щитком приборов и 8,0-дюймовым тачскрином. Клиренс электрокара увеличен на 20 мм, а за доплату доступна внедорожная система контроля сцепления Grip Control.

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