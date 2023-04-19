В Україні з'явиться недорогий електричний мінівен Peugeot: подробиці та ціни (фото)
Електромобіль Peugeot e-Rifter оснащений 136-сильним двигуном і здатний проїхати до 285 км без підзарядки. Мінівен запропонований у версіях на 5 та 7 місць.
Лінійку Peugeot Rifter поповнить в Україні електрична версія. Мінівен вже доступна для замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт Peugeot.
Електромобіль Peugeot e-Rifter оснащений двигуном на 136 к. с. та 260 Нм. Він розганяється до 100 км/год за 11,2-11,7 с (залежно від версії). Максимальна швидкість обмежена на 130 км/год. До речі, цю ж силову установку отримав і електрокросовер Peugeot e-2008, який також невдовзі з'явиться в Україні.
Новий Peugeot e-Rifter отримав акумуляторну батарею ємністю 50 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 240–285 км. Електрокар підтримує швидке заряджання потужністю 100 кВт — у цьому випадку поповнити заряд на 80% можна за 30 хвилин.
Електрокар Peugeot e-Rifter запропонований у п'ятимісній версії завдовжки 4,4 м (від 1 306 200 гривень) та 4,75-метровому семимісному варіанті (від 1 362 700 гривень). У подовженому варіанті об'єм багажника становить до 4000 л.
Новий Peugeot e-Rifter доступний в одній версії Allure з безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, віртуальним щитком приладів та 8,0-дюймовим тачскрином. Кліренс електрокара збільшений на 20 мм, а за доплату пропонується позашляхова система контролю зчеплення Grip Control.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться перший купе-кросовер Peugeot.
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