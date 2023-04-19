В Україні з'явиться недорогий електричний мінівен Peugeot: подробиці та ціни (фото)

Електромобіль Peugeot e-Rifter оснащений 136-сильним двигуном і здатний проїхати до 285 км без підзарядки. Мінівен запропонований у версіях на 5 та 7 місць.

Related video

Лінійку Peugeot Rifter поповнить в Україні електрична версія. Мінівен вже доступна для замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт Peugeot.

Мінівен запропонований у версіях на 5 та 7 місць Фото: Stellantis

Електромобіль Peugeot e-Rifter оснащений двигуном на 136 к. с. та 260 Нм. Він розганяється до 100 км/год за 11,2-11,7 с (залежно від версії). Максимальна швидкість обмежена на 130 км/год. До речі, цю ж силову установку отримав і електрокросовер Peugeot e-2008, який також невдовзі з'явиться в Україні.

Швидка зарядка на 80% здійснюється за півгодини Фото: Stellantis

Новий Peugeot e-Rifter отримав акумуляторну батарею ємністю 50 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 240–285 км. Електрокар підтримує швидке заряджання потужністю 100 кВт — у цьому випадку поповнити заряд на 80% можна за 30 хвилин.

Важливо

Електрокар Lexus та пікап Peugeot: які нові моделі авто невдовзі з'являться в Україні (фото)

Електрокар Peugeot e-Rifter запропонований у п'ятимісній версії завдовжки 4,4 м (від 1 306 200 гривень) та 4,75-метровому семимісному варіанті (від 1 362 700 гривень). У подовженому варіанті об'єм багажника становить до 4000 л.

Мінівен отримав віртуальний щиток приладів та 8,0-дюймовий тачскрин Фото: Stellantis

Новий Peugeot e-Rifter доступний в одній версії Allure з безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, віртуальним щитком приладів та 8,0-дюймовим тачскрином. Кліренс електрокара збільшений на 20 мм, а за доплату пропонується позашляхова система контролю зчеплення Grip Control.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться перший купе-кросовер Peugeot.

Також ми писали, що на український ринок виходить оригінальний крос-седан Citroen.