Легенда возвращается: знаменитый миниатюрный Fiat возродили как дешевый электрокар (видео)

Электромобиль Fiat Topolino выполнен в ретро-стилистике и доступен в версии без дверей. Он развивает 45 км/ч и может проехать 75 км без подзарядки.

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В Италии презентовали новый Fiat Topolino. Культовое городское авто 30-х годов возродили в формате миниатюрного 2,53-метрового электрокара за 8000 евро. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Сзади можно установить крепление для багажа Фото: Stellantis

Электромобиль Fiat Topolino близкий родственник Citroen Ami. От собрата он отличается ретро-дизайном с большими круглыми фарами и выштамповками на кузове. Двери авто открываются в разные стороны.

У Fiat Topolino Dolce Vita нет дверей, а крыша сдвигается Фото: Stellantis

Наряду со стандартным Fiat Topolino 2024 предлагают еще более оригинальную версию Dolce Vita. У нее нет дверей, а тканевая крыша сдвигается.

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Салон Fiat Topolino выполнен в минималистском стиле – с жестким пластиком и компактным цифровым щитком приборов. Для электрокара предлагают множество аксессуаров – наклейки на кузов, Bluetooth-колонку, вентилятор, чехлы на сиденья, металлическое крепление для багажа.

Запас хода электрокара составляет 75 км Фото: Stellantis

Новый Fiat Topolino 2024 оснащен 8-сильным мотором и развивает 45 км/ч. В ряде европейских стран управлять им можно с 14 лет и без водительских прав. Аккумуляторная батарея на 5,4 кВт∙ч позволяет проехать 75 км без подзарядки.

К слову, это не единственный классический Fiat, возрожденный нынешним летом. Вместе с Topolino презентовали новый Fiat 600, который стал компактным городским кроссовером и тоже доступен в электрическом исполнении.

Также Фокус сообщал, что старый Fiat превратили в самое низкое авто в мире.